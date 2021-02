Giocare su Mac nel 2021

La linea di computer prodotti da Apple non era mai fortemente legata al mondo dei videogiochi. Quando si parla di PC gaming ci si riferisce esclusivamente alla piattaforma Windows, sulla quale troviamo un parco titoli veramente enorme. Se quindi state pensando di comprare un Mac o ne possedete già uno, dovete rinunciare completamente ai videogiochi? Assolutamente no. Mai come quest'anno è possibile sfruttare i computer Apple per giocare. Oltre ai titoli presenti sull'App Store in grado regalarvi tante ore d'intrattenimento, ci sono anche numerosi altri servizi dedicati al gaming. Ad esempio Apple Arcade offre tramite un abbonamento mensile una vasta libreria di titoli pensati esclusivamente per i dispositivi Apple. Ci sono però anche altri ottimi servizi, questa volta in streaming, come Stadia, GeForce Now ed altri. Andiamo quindi a dare un'occhiata all'attuale situazione del gaming su macOS ed in particolare come possiamo sfruttare un computer Mac come macchina da gioco.

Giochi multipiattaforma videogiochi multipiattaforma vengono tipicamente convertiti dal PC per arrivare sulle console Sony e Microsoft. Spesso gli sviluppatori dedicano ulteriore tempo durante lo sviluppo per portare le loro creazioni anche su Nintendo Switch ed in rari casi pure su Mac. Disponibili su App Store o direttamente su Steam ed altri negozi digitali, questi titoli meritano indubbiamente l'interesse dei videogiocatori per la loro elevata qualità. Ad esempio possiamo trovare Hades, il roguelite di Supergiant Games nominato per i Game Of The Year 2020. Cambiando genere e passando ai giochi di ruolo troviamo l'intramontabile Divinity: Original Sin II oppure il popolare The Elder Scrolls Online. Non mancano nemmeno gli strategici, un genere particolarmente legato ai computer. Tra questi vogliamo citare indubbiamente Civilization VI ed il meno popolare Europa Universalis IV. Tra gli indie e giochi più ricercati invece troviamo l'originalissimo Cuphead ed altri titoli in due dimensioni come Hollow Kight e Dead Cells. Non mancano nemmeno i classici free-to-play da giocare con gli amici online come Fortnite, League of Legends, DOTA 2. Infine vogliamo menzionare altri giochi interessanti come l'intera trilogia del reboot di Tomb Raider, Rocket League, Minecraft, Diablo III, Undertale, Stardew Valley e tanti altri. Qualora foste interessati a scoprire quali altri videogiochi sono disponibili direttamente su Mac, potete dare un'occhiata direttamente alla pagina ufficiale su Steam oppure aprire semplicemente l'App Store preinstallato su qualsiasi versione di macOS. Hades: il protagonista Bisogna specificare che alcuni di questi titoli richiedono parecchia potenza di calcolo per essere riprodotti su Mac. Se quindi avete qualche vecchio MacBook Air o un qualsiasi altro computer Apple senza scheda video dedicata, potreste riscontrare qualche difficoltà nella riproduzione dei videogiochi. Spesso basterà sacrificare qualche dettaglio grafico per godersi a pieno l'esperienza, altre volte invece il gioco semplicemente non sarà compatibile con la vostra macchina ed il negozio digitale vi avviserà direttamente di questa incompatibilità. Allo stesso modo potreste riscontrare qualche problema con i nuovi Mac dotati di processore M1 prodotto direttamente da Apple. Finché tutti i software non verranno aggiornati per supportare questo nuovo chip, ci saranno delle problematiche legate alla conversione in tempo reale affidata a Rosetta 2. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere direttamente il nostro speciale dedicato ai Mac con processore M1. I controller di PS5 e Xbox Series X|S

Supporto controller Con la versione macOS Big Sur 11.3 arriverà il supporto ai controller di Xbox Series X e Playstation 5. Attualmente è già possibile collegare i pad ufficiali di Xbox One ed il Dualshock 4, anche in modalità wireless utilizzando l'accoppiamento tramite Bluetooth. All'uscita della nuova versione macOS 11.3 sarà possibile connettere allo stesso modo anche i nuovi Dualsense ed i controller di Xbox Series X/S. Oltre a questi pad per giocare su Mac troviamo anche un'ampia lista di controller MFi compatibili, senza considerare quelli offerti da vari servizi in streaming come il pad ufficiale di Stadia. Gli amanti dei classici mouse e tastiera potranno chiaramente continuare a giocare con questo metodo di input alla maggior parte dei videogiochi presenti su macOS, senza spese aggiuntive per acquistare un apposito pad.

Apple Arcade Lanciato nel 2019, Apple Arcade è un servizio in abbonamento che garantisce l'accesso ad una vasta libreria di videogiochi pensati appositamente per le piattaforme di Apple. Un po' come Xbox Game Pass ad un prezzo fisso mensile di soli 4,99 euro, potrete scaricare direttamente sui vostri computer Mac (ma anche su altri dispositvi come iPhone, iPad e Apple TV) i validi titoli presenti nel catalogo e giocarli in maniera illimitata finché rimarrete abbonati al servizio. Apple ha stretto degli accordi appositi con gli sviluppatori per produrre i titoli dedicati ad Arcade, in maniera che non avessero al loro interno le microtransazioni o altre meccaniche di gioco tipiche del settore mobile. In Apple Arcade non ci sono infatti i vari pay-to-win o altri giochi simili dove con l'utilizzo del denaro è possibile progredire rapidamente nel gioco. Apple Arcade: il logo Sulle pagine di Multiplayer.it abbiamo più volte proposto degli articoli e recensioni dedicate ad Apple Arcade. Proprio recentemente vi abbiamo preparato una selezione dei migliori videogiochi presenti sul servizio. Tra questi troviamo ad esempio The Last Campfire, un gioco d'avventura intrigante e piacevole realizzato dagli stessi sviluppatori di No Man's Sky, ma anche titoli originale come Creaks con il suo particolarissimo stile grafico ed un gameplay da puzzle game veramente misterioso ed inquietante. Tra le altre perle presenti sul servizio Apple c'è anche Beyond The Steel Sky, What The Golf, Oceanhorn 2, Yaga e tanti altri. È possibile provare gratuitamente Apple Arcade per un mese sui vostri dispositivi Apple, quindi se siete interessati a qualche gioco per il vostro Mac, ma anche iPhone, iPad o Apple TV, potete darli una chance.