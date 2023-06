Final Fantasy 16, la guida a Nuovo Gioco + e Final Fantasy Mode

D'altro canto, gli sviluppatori hanno scelto - nel pieno rispetto della tradizione dei videogiochi action - di inserire una serie di livelli di difficoltà più elevati dopo la conclusione dell'avventura, in modo tale da offrire agli appassionati la sfida che tanto desiderano. In questa pagina abbiamo raccolto tutto quello che c'è da sapere sul Nuovo Gioco + di Final Fantasy 16 e soprattutto sulla modalità Final Fantasy , ovvero le principali opzioni dedicate ai veterani dell'esperienze d'azione. Cosa cambia nelle modalità avanzate? Quali oggetti potete portarvi dietro? Bisogna iniziare subito la nuova partita dopo il finale? Vediamo nel dettaglio le risposte a ciascuna di queste domande.

In questi giorni, Final Fantasy 16 sta facendo molto discutere a causa del livello di difficoltà predefinito dell'opera, giudicato dalla maggior parte dei giocatori come eccessivamente abbordabile. Anche se Naoki Yoshida e Ryota Suzuki non hanno mai fatto un segreto della volontà di raggiungere il massimo numero di persone possibile, confezionando un sistema di combattimento che chiunque avrebbe potuto padroneggiare facilmente, si sente la mancanza di una modalità difficile fin dall'inizio, e la situazione è ulteriormente esacerbata dalla lentezza - per ragioni di trama - del sistema di progressione.

Nuovo Gioco + in Final Fantasy 16

Il combattimento si esprime al meglio solo nel finale

A causa di come funziona la struttura di Final Fantasy 16, per mettere le mani su tutte le tecniche e le abilità degli Eikon disponibili bisogna aspettare 60 o anche 70 ore di gioco; una situazione, questa, che fa venire voglia di vivere nuovamente l'esperienza per testare la profondità offerta dal sistema di combattimento, senza limitarsi a viverla solamente nel finale dell'opera. Per questo motivo, Square Enix ha optato per l'inserimento di una modalità Nuovo Gioco +, e ci sono un paio di cose che vale la pena sapere anche se non si sceglie di affrontare la complessa Modalità Final Fantasy.

Innanzitutto, non è obbligatorio iniziare subito il Nuovo Gioco +. Dopo aver completato la missione finale, il vostro salvataggio verrà segnalato con la comparsa di una classica stellina, e da quel momento in avanti potrete tranquillamente continuare a giocare per completare l'opera al 100%, mentre sarete riportati immediatamente prima dell'atto conclusivo. Per avviare il Nuovo Gioco + è sufficiente tornare nel menù principale del titolo, selezionare la voce Nuovo Gioco +, e poi scegliere il salvataggio con la stellina che intendete portare in questa avventura.

C'è una cosa molto importante da tenere a mente: qualora sceglieste di avviare la Modalità Final Fantasy, non potreste più tornare indietro, quindi vale la pena pensarci attentamente. Tutto ciò che avete sbloccato in termini di abilità, combattimento ed equipaggiamenti vi seguirà nel nuovo viaggio, mentre tutto il resto - come ad esempio il Chocobo - vi sarà sottratto per ragioni di trama. Vediamo ora nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sulla Final Fantasy Mode.