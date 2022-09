Splatoon 3: 5 consigli per sopravvivere nella Salmon Run

Come una travolgente secchiata di vernice, Splatoon 3 è finalmente arrivato nei negozi con il suo carico di follia e divertimento a base di colori. Il terzo episodio della variopinta saga Nintendo che ha visto la luce su WiiU ricalca strutturalmente la collaudata formula proposta e poi confermata dai suoi predecessori, dimostrando di avere tutte le carte in regola per replicarne anche il successo. Come diciamo nella recensione di Splatoon 3 si tratta di un'esperienza che sfoggia uno stile accattivante e la solita dose di spasso, arricchita da una modalità single player imperdibile e, soprattutto, da un comparto multigiocatore che permette al titolo di dare davvero il meglio di sé. Tra le missioni disponibili spicca senza dubbio una rinnovata Salmon Run, incarico affrontabile in cooperativa assieme a un massimo di altri tre amici in cui avremo il compito di sconfiggere dei boss suddivisi in ondate sempre più pericolose e al contempo di collezionare il maggior numero possibile di uova. Ma come sopravvivere a questa spietata modalità? Noi abbiamo raccolto 5 consigli utili per sopravvivere a una Salmon Run.

Coordinazione Giocare in solitaria nella Salmon Run equivarrà ad andare incontro a morte certa Iniziamo con una dritta che potrebbe apparire come scontata, ma che in realtà non lo è, anzi, si pone come uno dei pilastri fondanti del gameplay al momento di affrontare la Salmon Run e di cui molti potrebbero trascurare l'importanza: il gioco di squadra. La coordinazione e la cooperazione sono due armi astratte che possono davvero fare la differenza in questa modalità. Circondarsi di compagni in grado di creare assieme a noi movimenti e automatismi di gioco dotati di logica è un vantaggio che facilita di molto le operazioni, e che potrebbe anche rappresentare lo spartiacque tra il successo e una morte prematura.

Compattezza, ma non troppo Vicini ma non troppo vicini: è questo uno dei segreti per non soccombere subito nella Salmon Run Agire fianco a fianco con i propri amici è un approccio che offre senza dubbio dei pro, ma che inevitabilmente espone anche a dei contro. Raggrupparsi per fronteggiare la minaccia incombente può trasmettere una sensazione di protezione, ma potrebbe pure finire per rappresentare un'arma a doppio taglio. Se infatti un boss dovesse accanirsi su un membro del nostro team attaccandolo, farsi trovare nelle immediate vicinanze potrebbe significare una disfatta su tutta la linea, con conseguente fine della nostra avventura. Il consiglio è quindi quello di essere compatti, ma con intelligenza, senza muoversi come un corpo unico ma evitando anche di distanziarsi tanto da perdere di vista i nostri alleati. Più saremo lontani, infatti, e minori saranno le possibilità di essere soccorsi tempestivamente al momento del bisogno.

Rimanere nei pressi del cesto La tentazione di girovagare per le arene della Salmon Run per raccogliere uova è forte ma è necessario giocare a mente fredda Oltre a sconfiggere le ondate dei vari boss che si susseguono, nella modalità Salmon run collezionare le uova sarà la nostra preoccupazione principale. Tuttavia, avventurarsi negli angoli più disparati dello scenario facendosi inebriare dalla febbre della raccolta potrebbe rivelarsi davvero controproducente in termini di sopravvivenza. Per questo motivo, rimanere nei pressi del cesto e raccogliere le uova che si trovano in prossimità del contenitore è da considerare come la scelta più conveniente se analizziamo il rapporto tra rischi e benefici. La presenza di uova distanti dal cesto può di certo ingolosire e spingere il giocatore a tentare la sorte pur di accaparrarsele, ciononostante è necessario valutare attentamente se valga o meno la pena. Date la priorità alle uova vicine, insomma: sopravvivere a lungo è più importante di una caccia alle uova senza quartiere. A tal proposito, in nostro aiuto accorre anche la nuovissima feature introdotta in questo terzo capitolo che permette di lanciare le uova; una meccanica che renderà più semplice il loro inserimento nel contenitore, magari proprio quando il tempo sta per scadere oppure creando un'efficiente catena di trasporto coinvolgendo anche i nostri compagni.

Dipingere senza sosta Sporcare tutto nella Salmon Run può significare salvarsi dai pericoli La meccanica fondamentale alla base del gameplay della serie Splatoon è dipingere senza pietà, lo sappiamo bene, ragion per cui questo, più che essere un consiglio, è un voler ribadire una raccomandazione che si rivela ancora più imprescindibile nella Salmon Run. Imbrattare qualsiasi cosa, qualsiasi superficie si ha a tiro in qualsiasi momento utile è un lavoro oscuro che paga molto bene se consideriamo le dinamiche che caratterizzano questa folle modalità. Beneficiare della possibilità di muoversi senza impaccio, sia per attuare le nostre strategie di azione sia per sfuggire celermente ai nemici, è un fattore che può determinare quello scarto decisivo che si frappone tra il successo e il fallimento. Sfruttate dunque ogni secondo libero che avete per inchiostrare qualunque angolo della mappa vi si pari davanti, e ben presto vi renderete conto che si tratta di un investimento che restituirà ottimi vantaggi. I momenti di pausa all'inizio di ogni ondata sono indubbiamente l'occasione migliore per inzaccherare tutto lo spazio che vi capita a tiro, ma anche quei microfrangenti in cui non siete coinvolti direttamente nell'azione valgono la pena di essere utilizzati per spargere in giro un po' di colore.