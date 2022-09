Apex Legends: aumentano le minacce agli sviluppatori, Respawn prende ufficialmente posizione

Respawn Entertainment ha deciso di prendere una posizione chiara sull'aumento di minacce e offese per gli sviluppatori dello sparatutto free-to-play Apex Legends, affermando che non non saranno più tollerate e che lo studio prenderà "i giusti provvedimenti per garantire la sicurezza e il benessere dei membri del team."

"Recentemente abbiamo visto un aumento di minacce e offese verso i membri del nostro team di sviluppo", ha scritto Respawn su Twitter, "Gli input della comunità sono i benvenuti, ma non devono superare la linea che separa i feedback costruttivi dalle minacce per il nostro team di sviluppo."

"Vogliamo ricordare ai nostri giocatori che non tolleriamo minacce e maltrattamenti ai nostri sviluppatori. Prenderemo i giusti provvedimenti per assicurare la sicurezza e il benessere dei membri del team."

Amiamo ascoltare i vostri feedback e continueremo a lavorare insieme alla nostra comunità per creare un ambiente rispettoso e collaborativo, mantenendo l'integrità competitiva del nostro gioco."

Il messaggio ha immediatamente raccolto la solidarietà di Bungie, lo studio di sviluppo di Destiny, che ha subito fenomeni simili nel suo recente passato, così come quella di molte altre persone.

Il 2022 è stato un anno particolarmente vergognoso da questo punto di vista, con minacce e offese ricevute da moltissimi studi, come ad esempio quello di Ron Gilbert per lo stile grafico di Return to Monkey Island.