The Elder Scrolls Online è nella top 100 di Steam da 400 settimane

Le nuove classifiche di Steam hanno permesso di scoprire alcuni interessanti su diversi giochi. Ad esempio su The Elder Scrolls Online, che è rimasto nella top 100 della piattaforma per la bellezza di 400 settimane di fila, senza uscirne mai.

Sono sette anni e mezzo che The Elder Scrolls Online è lì, il che fa ben capire come mai il gioco sia considerato un successo da Bethesda e come mai il supporto non sia mai cessato.

Considerate che le classifiche di Steam vengono stilate in base ai ricavi, non alle unità vendute, e comprendono anche la vendita di contenuti extra, quindi espansioni e microtransazioni.

Il dato fa anche ben capire quelle che potrebbero essere le aspettative di Microsoft per il prossimo titolo di Zenimax Online, in termini di ricavi a lungo termine. Insomma, anche se The Elder Scrolls Online non è un gioco molto chiacchierato, potrebbe essere stato uno dei titoli più redditizi tra quelli acquisiti da Microsoft insieme a Zenimax e Bethesda.