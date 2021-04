Apex Legends: trailer di lancio di Origini, un nuovo gioco in arrivo a maggio su PC e console

EA e Respawn hanno molte novità in serbo per Apex Legends. Dopo aver annunciato la closed beta per Android e iOS di Apex Legends Mobile, stanno cercando dei nuovi modi per rinnovare il loro battle royale. Per questo motivo hanno pubblicato il trailer di lancio di Apex Legends: Origini, un nuovo gioco in arrivo il 4 maggio 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

L'ultimo trailer di Apex Legends invita tutte le Leggende a consolidare il proprio status di campione in Apex Legends: Origini. Con un po' di brutalità underground il titolo riporterà le Leggende dove tutto è iniziato e metterà alla prova i giocatori, che dovranno dimostrare il proprio valore nell'arena. Valkyrie, la nuova Leggenda, può possedere il cielo e far piovere missili sui suoi nemici; ogni personaggio, tuttavia, gode di un ventaglio di mosse fantasiose e abilità punitive a sua disposizione. È quindi arrivato il momento di una serie completamente nuova degli Apex Games.

Lo spettacolare trailer mette in luce il nuovo personaggio, Valkyrie, oltre che narra e dona personalità a tutti i personaggi coinvolti, mostrando a grandi linee quelle che saranno le caratteristiche del nuovo gioco. Al termine del filmato scopriamo che Respawn ha intenzione di svelare completamente il nuovo gameplay il prossimo 26 aprile 2021.