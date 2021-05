Assassin's Creed Valhalla: L’Ira dei Druidi, Slitherine e Hood sul canale Twitch di Multi

La giornata di oggi sarà, come sempre, molto interessante. Sul canale Twitch di Multiplayer.it spazieremo dai mari del nord di Assassin's Creed Valhalla: L'Ira dei Druidi alla strategia più pura proposta dalla line-up di Slitherine. Per poi finire la serata in compagnia di Hood.

L'appuntamento chiave di oggi è sicuramente alle 18 quando Francesco Serino giocherà in diretta il nuovo DLC di Assassin's Creed Valhalla: L'Ira dei Druidi. Tutti gli appassionati dell'open world di Ubisoft dovrebbero non perdersi questo appuntamento, dato che racconteremo un po' quello che ci si può aspettare da questo nuovo contenuto scaricabile.

Un'ora prima, però, Umberto e Vincenzo seguiranno lo Slitherine: Home of Wargamers 2021, l'evento che il publisher anglo/italiano specializzato in giochi strategici ha creato per mostrare al mondo tutte le sue novità. Stamattina abbiamo avuto un assaggio con Distant Worlds 2, Starship Troopers e WH40K Battlesector, adesso tocca a tutte le novità.

Alle 21, infine, sarà il momento dell'intrattenimento più puro: Luca, FireZ e Turbo_Tekno giocheranno a Hood: Outlaws & Legends, l'esagerato gioco multiplayer liberamente ispirato al ladro più famoso di sempre.

Che dire, quindi? State con noi!