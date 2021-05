Genshin Impact: trailer presenta Eula, nuovo personaggio presto in arrivo

Genshin Impact continua a espandersi. Lo scorso mese il gioco di ruolo d'azione free to play di miHoYo ha ricevuto un upgrade per PS5, oltre a nuove missioni e la possibilità di crearsi un proprio spazio personale. Si è parlato anche di nuovi personaggi, uno dei quali è Eula (in arrivo il 18 maggio), una guerriera che è ora al centro di un nuovo teaser trailer.

Il trailer di Genshin Impact ci spiega che il Clan Lawrence ha oppresso Mondstadt fino a quando Lady Vennessa e i Cavalieri di Favonius non sono riusciti a sconfiggerlo. Tale raggiungimento è stato possibile anche grazie a Eula, nota come "Spindrift Knight", la quale pare essere inoltre un discendente del Clan Lawrence. Si tratta quindi di una storia di vendetta e tradimenti, ma Eula è considerata un'alleata fidata dei Cavalieri. Non sappiamo se questo cambierà in futuro, chiaramente.

L'artwork di Eula, nuovo personaggio di Genshin Impact

Parlando un po' più di gameplay e meno di lore, bisogna sapere che Eula è un 5-Stelle Cryo che impugna una claymore ed è specializzata nell'infliggere danni nel mentre aumenta la propria resistenza alle interruzioni. Per altri dettagli sulle abilità e sullo stile di gioco di questo nuovo personaggio di Genshin Impact dovremo attendere i prossimi giorni, quando saranno svelate nuove informazioni.

