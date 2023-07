Diablo 4 è il gioco del mese di giugno 2023

Tutto questo conferma la situazione piuttosto eccezionale dell'anno 2023, che continua a distinguersi per un apporto costante di grandi giochi, con la prospettiva anche di un'estate/autunno veramente memorabile visto il prossimo arrivo di Starfield , Baldur's Gate 3 e successivamente anche Marvel's Spider-Man 2 . Intanto, andiamo a vedere com'è andata la votazione per il gioco del mese appena trascorso.

Non c'è molto da soppesare le parole per descrivere il mese appena trascorso, visto che le uscite sono state veramente eccezionali, nonostante un periodo estivo che, spesso, si è dimostrato piuttosto avaro di novità di grosso calibro. All'interno di tutto questo, tuttavia, Diablo 4 è risultato il gioco del mese di giugno 2023 senza troppe discussioni, sebbene i concorrenti fossero tanti e agguerriti, cosa emersa da distacchi piuttosto minimi tra le varie posizioni. Dopo aver visto alcune situazioni di dominio assoluto nei mesi precedenti, come successo con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nel corso di maggio 2023, in questo caso siamo ritornati a una situazione decisamente ricca e variegata, in termini di offerta videoludica anche per quanto riguarda produzioni di grosso calibro.

La scelta della redazione

Street Fighter 6 è un grandissimo ritorno in scena

La votazione interna alla redazione ha dimostrato come i fan dei titoli Blizzard siano ancora tanti e ben agguerriti da queste parti: Diablo 4 ha superato piuttosto agilmente Final Fantasy 16 ma ha trovato un altro avversario inaspettato nel corso del sondaggio interno. In ogni caso, l'action RPG di Blizzard si è confermato il gioco di giugno 2023 per i componenti della redazione di Multiplayer.it, cosa che d'altra parte stupisce poco, considerando l'attesa che circondava il gioco. Bisogna anche dire che il lancio, tecnicamente, è andato meglio di quanto ci si potesse aspettare, nonostante qualche problema di connessione, DDoS e immancabili sovraccarichi di sistema, dunque il primo impatto ufficiale è stato generalmente molto positivo anche per chi non era entrato in precedenza nelle varie sessioni di beta organizzate dagli sviluppatori.

Il grande concorrente a sorpresa si è rivelato essere Street Fighter 6, che nella più antica tradizione di "Here comes a new Challenger" ha preso il posto che si pensava spettasse a Final Fantasy 16, occupando la seconda posizione della nostra classifica.

Final Fantasy XVI è stato un esperimento riuscito

Il nuovo picchiaduro Capcom rappresenta, in effetti, un ritorno davvero in grande stile e questa volta anche in forma completa ed esaustiva fin dal lancio. Il podio è chiuso ovviamente da Final Fantasy 16, nuovo capitolo della storica saga Square Enix che è riuscito a rinnovarsi in maniera convincente attraverso una nuova interpretazione in stile action, ma rimanendo comunque legato allo spirito originale. Al di sotto della terza posizione c'è praticamente il vuoto, con il solo Amnesia: The Bunker ad emergere con più voti degli altri, ma rimanendo comunque ben lontano dalla terza piazza.