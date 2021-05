Dying Light 2 Stay Human: video gameplay, arriva anche su PS5 e Xbox Series X|S

Techland ha mostrato il primo video di gameplay di Dying Light 2 Stay Human e ha confermato che l'atteso gioco arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Su Microsoft Store il gioco sarà in preordine a partire da stasera e supporterà anche lo Smart Delivery, in modo da giocare indifferentemente sulla vostra Xbox.

Su PlayStation 4 e PS5, invece, Techland ha mostrato due differenti versioni pacchettizzate del gioco. Una cosa che, però, non vuol dire che Dying Light 2 non sarà giocabile indifferentemente su entrambe le piattaforme, solo che a livello marketing proporrà la versione retail in due pacchetti differenti.

Lo sviluppatore polacco ha anche annunciato la data di uscita di Dying Light 2 Stay Human.

