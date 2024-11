S.T.A.L.K.E.R. 2 e Microsoft Flight Simulator 2024 sono i giochi più attesi di novembre

Su quest'ultimo fronte dobbiamo menzionare LEGO Horizon Adventures , che anche se non ha praticamente trovato spazio tra i giochi più attesi risulta essere una produzione da guardare con interesse anche per il suo essere una delle rare uscite multipiattaforma di Sony. Tra le nuove IP in arrivo, Slitterhead è forse quella di maggiore interesse, arrivando dal nuovo team composto dai creatori di Silent Hill, ma ci sono anche numerose altre novità da tenere d'occhio, anche al di fuori delle più attese in assoluto.

Il mese di novembre è spesso foriero di uscite importanti sul mercato videoludico e anche quest'anno si prospettano delle novità notevoli, soprattutto nella seconda metà del mese. Alcune delle maggiori uscite sono peraltro legate all'abbonamento Microsoft in questo caso, come vediamo dai risultati dei sondaggi in base ai quali risulta che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e Microsoft Flight Simulator 2024 sono i giochi più attesi di novembre , tra lettori e redazione di Multiplayer.it. Si tratta di due titoli decisamente diversi, ma che si ritrovano a spartirsi il palcoscenico della ricca stagione pre-natalizia del 2024, almeno dal punto di vista delle aspettative.

Il più atteso dalla redazione

La votazione interna alla redazione ha portato a risultati piuttosto incerti, a causa di una distribuzione piuttosto ampia delle preferenze su un buon numero di giochi, altro segno evidente della varietà e qualità delle uscite di novembre.

Un'immagine in volo per Microsoft Flight Simulator 2024

Il gioco più atteso in questo caso è risultato essere Microsoft Flight Simulator 2024, ma i distacchi tra le prime posizioni sono estremamente esigui. In questo caso ci troviamo di fronte a un titolo che si presenta semplicemente come una delle soluzioni tecnologicamente più avanzate mai viste nella storia delle simulazioni, in grado di evolvere in maniera sostanziale una base che sembrava già fantascientifica con il capitolo precedente. La curiosità di vedere questa nuova riproduzione integrale del pianeta Terra esplorabile da velivoli è tanta, così come l'idea di provare le modalità che promettono una struttura ludica un po' più definita: si tratti sempre di un titolo poco "giocoso" ma decisamente affascinante.

In seconda posizione troviamo S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, di fatto riproponendo il dualismo tra queste due produzione che abbiamo visto anche come risultato dei due sondaggi paralleli.

Un folle combattimento in Mario & Luigi: Fraternauti alla carica

Il nuovo sparatutto in prima persona con elementi GDR di GSC GameWorld è ormai atteso da anni e, considerando tutto quello che il team ha dovuto passare in mezzo alla guerra tra Russia e Ucraina, è quasi incredibile che ci si trovi ormai alla vigilia della sua uscita, dunque il lancio è davvero un evento da celebrare. A parte questo, il nuovo capitolo sembra essere davvero solido, degno successore di un titolo che ha continuato per anni ad affascinare tanti giocatori. La terza posizione va a Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica, che promette di portare una buona dose di magia Nintendo anche in questa parte dell'autunno.