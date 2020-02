Google Stadia e GeForce Now, il confronto

Google Stadia: la scommessa

Entrare oggi nel panorama videoludico da zero è un'impresa titanica, ancor di più se si tenta di farlo per mezzo di una tecnologia nuova che si scontra ancora con la diffidenza di molti. Non vi è dubbio che se c'è qualcuno in grado di poterselo permettere, sia dal punto di vista economico che infrastrutturale, questa è proprio Google; ma non serve essere esperti di tecnologia per conoscere l'altissima percentuale di progetti falliti dall'azienda di Mountain View. Quel che non si può negare è stata la capacità di smuovere il mercato e aver fatto comprendere che esista una strada che va nella direzione dell'eliminazione dell'hardware, a prescindere da quante problematiche di connessione possano esservi.



Dopo quella famosa presentazione però qualcosa si è incrinato e le future uscite della piattaforma non hanno fatto gridare al miracolo. Chiusura nei confronti di tanti device, riducendo ai soli Pixel il supporto iniziale, così come la mancanza di chiarezza su quel che riguardava abbonamento e store, hanno smorzato l'attesa e le aspettative. L'arrivo sul mercato lo scorso novembre non ha fatto che amplificare queste sensazioni. Tra un'interfaccia pulita ed accattivante e un sistema stabile dal punto di vista del netcode, lo stesso non si poteva dire per la resa dei titoli e per le implementazioni al day one. D'altronde ancora oggi, a mesi di distanza, siamo in attesa di alcune feature assenti: come la possibilità di fare catture da tv o telefono o anche una più facile gestione degli inviti e delle richieste d'amicizia. Vero è che ogni nuova piattaforma ci ha sempre abituati a tempi lunghi di rodaggio, e che certamente l'aspetto importante resta l'esperienza di gioco, come diciamo sempre.





Da questo punto di vista Google Stadia si comporta bene e nel corso dei mesi è anche molto migliorata. Attualmente si riesce a navigare con semplicità e a giocare con un'immediatezza che nessun altro servizio raggiunge. L'altra faccia della medaglia è data dalla necessità di comprare i singoli giochi, che tra l'altro attualmente fanno parte di un catalogo che definire povero rappresenta un abissale eufemismo.



Comprare a prezzo pieno un gioco già posseduto su un'altra piattaforma non è proprio ciò che l'utente medio chiede e apprezza, per questo motivo appare particolarmente difficile che Stadia possa prendere piede con forza in un mercato ancor ben lontano dall'accettazione del modello Cloud. Questo non esclude una qualità dell'infrastruttura eccezionale e che è stata anche migliorata nel tempo, eliminando in buona parte quelle piccole incertezza presenti all'uscita. L'esperienza d'uso con Stadia è quindi tra le migliori che è possibile trovare sul mercato. L'immediatezza del launcher, lo switch tra i diversi device e l'implementazione di chat vocale ed obiettivi sono elementi importanti ed è per questo che non riusciamo davvero a comprendere come un servizio di questo tipo, tutto basato sulla connettività e l'immediatezza, richieda ancora che, da computer e da telefono, il pad sia connesso tramite cavo. Elemento questo che sta per essere risolto in maniera definitiva, ma che da solo basta per comprendere lo stadio ancora molto acerbo del sistema.



A concludere la carrellata ci pensa poi una piccola riflessione riguardante l'abbonamento. Almeno fino all'uscita di Google Stadia in maniera gratuita, l'unico piano attualmente disponibile è quello a 9,99€ al mese. Questo piano è quello che consente lo streaming fino a 4k 60fps e che dà anche accesso ad una (modesta) scontistica e ad una libreria di titoli gestita in maniera simile a PlayStation Plus e Xbox Games with Gold. Questo significa che, mensilmente, due titoli disponibili sullo store vengono resi gratuiti a tutti gli abbonati che possono riscattarli e mantenerli all'interno della propria libreria fintanto che restano utenti premium. Dettaglio da non sottovalutare, ma che comunque si scontra con uno store ancora dannatamente scarno di titoli. Il 2020, da questo punto di vista, rappresenterà la prova del 9 per Google Stadia.