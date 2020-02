Cyberpunk 2077 cita The Shining: c'è un easter egg nel trailer dell'E3 2018

Cyberpunk 2077 ha citato The Shining con un curioso easter egg nascosto nel trailer dell'E3 2018: lo ha individuato Matthew McCarty, pubblicando su Twitter la sua scoperta.



Nelle sequenze del trailer di Cyberpunk 2077 si vedeva infatti il protagonista del gioco entrare in una stanza di hotel per poi trovare il cadavere di una donna nella vasca da bagno.



Ebbene, il numero della stanza è un riferimento al film The Shining, la famosa suite 237 in cui il piccolo Danny non doveva assolutamente entrare. Al suo interno, tanto nel gioco quanto nella pellicola diretta da Stanley Kubrik, si vedeva il cadavere nella vasca.



Nel rispondere al post su Twitter, il level designer Miles Tost ha scritto "Doesn't look like anything to me", che è a sua volta una citazione: si tratta della frase pronunciata dagli Ospiti in Westworld quando vedono qualcosa che non rientra nella loro programmazione.



Insomma, a quanto pare i riferimenti al capolavoro di Kubrik in Cyberpunk 2077 sono voluti. Ce ne saranno anche altri?





I forgot to mention that in both The Shining and the Cyberpunk 2077 E3 2018 gameplay demo - the dead, naked women found in Room 237/1237 are both found in a bathtub.



If this isn't an intentional Easter egg - it's a crazy-cool coincidence! pic.twitter.com/92kmboxHqd — Matthew McCarty (@Black_Chamber_) February 25, 2020