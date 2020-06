Gran Turismo 7, la nostra anteprima

La serie Gran Turismo, non lo scopriamo certo ora, è stata importante in tutti questi anni per il suo apporto dato ai giochi di guida automobilistica su console in termini di realismo e qualità. Pertanto la certezza che una delle serie di simulatori di guida più amate e vendute nella storia dei videogiochi approderà su PlayStation 5, alimentando sogni e speranze di chi la segue con passione sin dal debutto sulla prima console targata Sony, non può che far felici milioni di utenti.

GT World, Casa, ma anche il GT Cafè, le officine, i negozi, i tornei, sono tutti lì a portata di click. Sulla pista, invece, viene confermata la qualità generale di vetture e scenari, nonostante qualche lieve sbavatura come un paio di fenomeni di pop-in, segno di un lavoro ancora incompleto, e la sensazione che il nuovo Gran Turismo voglia ripartire dalla già ottima base di Sport , per poi evolversi in "qualcosa" di più completo, se possibile. O almeno questi sono gli auspici. Il gioco ci sembra mirare infatti a una struttura di grande sostanza, in grado di intrattenere gli utenti per decine e decine di ore durante la loro scalata al successo, e a un gameplay estremamente solido. Anche a giudicare da quanto rivelato nelle scorse ore da Hermen Hulst, capo dei Worldwide Studios di Sony, sul Blog ufficiale di PlayStation, ovverosia che nel gioco farà il suo ritorno la tanto amata "Simulation Mode", o se preferite, modalità Gran Turismo.

Benché queste sequenze facciano riferimento a corse su circuito (il vecchio Trail Mountain ) e manchino spezzoni nei quali si vedono auto impegnate ad affrontare tortuosi sterrati, non è da escludere la presenza dei rally anche nel nuovo capitolo di Gran Turismo. Ad ogni modo, il filmato trasuda potenza e qualità da tutti i pori: dopo una veloce panoramica sulle sinuose linee di alcune affascinanti vetture, grazie all'inquadratura da dentro l'abitacolo si possono intravvedere un accenno di meteo dinamico e del ciclo giorno notte. E ancora, particolari come i riflessi realistici della luce sulle carrozzerie e sul terreno circostante, e quello delle immagini sullo specchietto retrovisore senza alcun inciampo visivo. Aspetto che viene poi evidenziato nella seconda porzione di video, dove prima di un breve giocato vengono mostrati i nuovi menu, completamente ridisegnati con uno stile più smarth, per risultare più amichevoli, dinamici e di facile consulto.

Questione di feeling

Gli sviluppatori puntano in tal senso a un comportamento generale dell'auto più credibile, dove i diversi tipi di trazione e settaggio incidano maggiormente sulla sua reazione durante una gara. Senza contare la diversa aderenza sulle piste bagnate dalla pioggia e, forse, anche su sterrato. Per gestire al meglio determinati aspetti della propria vettura e renderla performante per ogni evenienza, dovrebbe inoltre essere concesso al giocatore di operare con maggiore realismo sulle modifiche meccaniche al motore, all'impianto frenante, al sistema di scarico o all'assetto di guida. La rifinitura degli elementi che nel gioco contribuiscono alla corretta gestione delle sospensioni e del comportamento della macchina nelle curve e nei saliscendi si vocifera che sarà uno degli aspetti più importanti del modello di guida di Gran Turismo 7.

Kazunori Yamauchi ha sottolineato che il team è impegnato al massimo per portare grafica, sonoro e fisica all'altezza del nuovo hardware a disposizione, e che dunque i giocatori debbono aspettarsi un passo in avanti rispetto al passato sotto il profilo tecnico. Non nettissimo, tant'è che molti elementi su schermo, specie durante le fasi di guida sembrano ripresi direttamente da Gran Turismo Sport, ma di certo concreto. Per il resto, da quanto abbiamo intravisto, il titolo sembra promettere bene dal punto di vista visivo. D'altronde il marchio è una garanzia da questo punto di vista. Come da tradizione, infatti, Gran Turismo 7 sembra poter vantare una qualità sopra la media in termini di grafica.

E il risultato non è da sottovalutare considerando che gira su un hardware potente ma ovviamente ancora tutto da scoprire e spremere a fondo per gli sviluppatori. Con un comparto visivo ai limiti del fotorealismo, un frame rate fisso a 60fps e il supporto al feedback aptico del DualSense per percepire alcune sensazioni di gioco tramite vibrazioni o movimenti quando si verifica un evento, l'immersività sembra davvero garantita. Se poi aggiungiamo anche un ottimo sistema Ray-Tracing in combinazione con l'audio 3D, il quadro sembra piuttosto interessante. Considerando il fatto che probabilmente c'è ancora un po' di sviluppo da ultimare, visto che non abbiamo una finestra temporale per il lancio di Gran Turismo 7, ci aspettiamo ulteriori evoluzioni sul fronte tecnico.