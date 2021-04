King's Bounty II, trailer Unite Them or Fall per PS4, Switch, PC e Xbox One

1C Entertainment e Koch Media hanno svelato il nuovo trailer di King's Bounty II. Questo filmato, chiamato Unite Them or Fall, prepara il giocatore all'assedio al magico mondo di Nostria. King's Bounty II, il successore dell'omonima serie di giochi di ruolo tattici a turni, sarà disponibile per per PS4, Switch, PC e Xbox One.

L'oscurità scende sul mondo di Nostria. Cospirazioni, sabotaggi e negromanzia stanno oscurando il paese. Le contee chiedono l'indipendenza, i banditi si aggirano per le strade e le voci sul potere travolgente di Blight emergono da un sussurro nell'oscurità. Il vecchio re Claudius è stato avvelenato e non può più guidare il regno e così suo figlio, il principe Adrian, deve ora unire le terre in lotta mentre il suo potere e la sua fede cadono sotto attacco. Ma forse un salvatore - l'ultima speranza del regno - è già qui, per contrattaccare e riportare finalmente la pace e l'ordine a Nostria.

Dopo quattro anni di lavoro, un team di 150 sviluppatori sta esaminando le fasi finali dello sviluppo di King's Bounty II. Con oltre 200 personaggi unici, una colonna sonora dinamica, una narrazione dettagliata con più di 200.000 parole, un mondo meraviglioso e oltre 50 ore di gioco: il mondo di King's Bounty II sta aspettando di essere scoperto.

"L'obiettivo del team è stato quello di creare un'esperienza molto ricca a livello di trama e coinvolgente, modellata e guidata dai suoi personaggi complessi e da un'ambientazione unica", ha dichiarato Denis Maltzev, Lead Producer presso 1C Entertainment. "King's Bounty II è un genere in sé e offre una combinazione davvero unica e intrigante di elementi di gioco di ruolo, strategia a turni ed elementi fantasy che insieme si distinguono davvero. Non vediamo l'ora di condividere il nostro bellissimo mondo e le sue avventure con i giocatori. "

King's Bounty II consente ai giocatori di scegliere uno dei tre eroi, ognuno con la propria personalità e abilità uniche, per avventurarsi nel fantastico mondo di Nostria. C'è molto da esplorare, da reclutare e da sviluppare per comandare il tuo esercito personale avventurandoti in un mondo non lineare pieno di tradimenti, sacrifici e sopravvivenza. Con grandi città vivaci, piccoli villaggi, lande ghiacciate nel nord, vaste praterie o zone paludose oppressive, King's Bounty II offre il più grande mondo aperto che 1C Entertainment abbia mai creato.

Cosa ne pensate?