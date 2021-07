La storia delle Director’s Cut

È in questo marasma di eventi che nasce la director's cut, una vera e propria lama a doppio taglio. Infatti, se da un lato poteva rivelarsi un efficace mezzo per i registi , in grado di proporre la loro effettiva visione dell'opera senza lo zampino della censura o del produttore, molto spesso è stato utilizzato in modo "illecito" dalle case di produzione, che spacciavano per director's cut anche prodotti che, in realtà, non lo erano. Ne esistono diversi di questi esempi, uno tra i quali il rimontaggio de Il fiume rosso, western diretto da Howard Hawks, del quale fu riesumata una versione scartata dallo stesso regista.

Oltre a questo rinnovato interesse per il cinema (che proprio in quegli anni era stato messo in crisi dall'avvento della televisione), ci si stava dirigendo verso la nuova svolta consumistica del secolo, quella rappresentata dagli anni '80 e dal loro eccesso materialistico, che introduceva al mondo, tra le altre cose, le "comodità" dell' home video . Di conseguenza, i produttori si ritrovarono tra le mani un mercato già collaudato, riportato a nuova vita da un pubblico fidelizzato, desideroso di vedere i suoi eroi tornare su schermo più e più volte, e uno in totale via d'espansione, ancora perfettamente modellabile e adattabile alle richieste del mercato.

Tutto era iniziato negli ultimi anni del decennio precedente. Tra i fenomeni di controcultura , la guerra del Vietnam, la corsa allo spazio e le tensioni tra Unione Sovietica e Stati Uniti, riuscirono a trovare spazio nelle sale film come Easy Rider e Il laureato, prodotti decisamente discordanti rispetto alle patinate produzioni hollywoodiane classiche. Si andava delineando una nuova strada per il cinema, che avrebbe portato a prodotti audiovisivi in grado di parlare a un pubblico giovane, maggiormente incline all'apprezzamento di pellicole "dissacranti", le quali tendevano a idolatrare quelli che fino a qualche tempo prima erano considerati i derelitti della società.

Già solo il nome, director's cut, fa immediatamente capire da dove possa essere scaturita questa tendenza del mercato. In inglese, infatti, "director" sta per regista, mentre con "cut" (letteralmente "taglio") si intende il montaggio finale dell'opera cinematografica, quello destinato alla sala o al mercato dell'intrattenimento casalingo. Solitamente quando si parla di director's cut, la durata dell'opera supera quella del suo montaggio originale, ma spesso si assiste anche a minutaggi più contenuti, dovuti all'eliminazione di qualche scena ritenuta superflua (è il caso delle riedizioni di due film epocali, Balde Runner: The Final Cut di Ridley Scott e Apocalypse Now Final Cut di Francis Ford Coppola, oppure del meno conosciuto Blood Simple - Sangue facile dei Fratelli Coen).

Sembra essere scomparso quel legittimo interesse di riportare su schermo la propria opera così come la si voleva, ma non per un mero intento commerciale o per accontentare una schiera di appassionati, quanto piuttosto per quell' egoistica e individuale ossessione dell'autore , unico interprete delle sue urgenze artistiche, spinto a rimettere mano sulla sua creazione "perché è necessario". Ciò che si sta delineando è, invece, la presa di coscienza da parte dei produttori dell'efficacia di tale prospettiva (già assaporata da qualche pioniere antesignano), consci della sempre maggior rilevanza della figura del regista su quella dell'attore.

Oggi più che mai questo metodo è sulla bocca di tutti, dai primi passi svolti dalla Warner Bros. per "allungare il brodo" delle sue produzioni in collaborazione con DC Comics, al recentissimo caso della Snyder's Cut , finanziata addirittura dal pubblico, talmente assuefatto all'idea di portare giustizia e libertà esecutiva da foraggiare egli stesso la sempre maggiore tendenza a limitare la visione artistica dei registi, con il risultato di pellicole "mozzate", tendenti all'episodico, che possono trovare completezza solo nel momento in cui viene rimessa mano sull'opera smembrata; moderni Frankenstein che lavorano sul digitale, dove i punti di sutura risultano invisibili e l'opera può passare per una creazione genuina.

Il precedente passaggio generazionale ci aveva introdotto a una massiccia riproposizione di grandi (e piccoli) successi commerciali, riesumati e abbelliti per un'utenza che, magari, non aveva avuto modo di provarli con mano. Quello che sta facendo oggi Sony con le director's cut dei suoi titoli ricorda in tutto e per tutto quel processo di rivitalizzazione commerciale delle sue proprietà intellettuali. Tuttavia, con la comodità della retrocompatibilità , non sembra avere molto senso riproporre titoli non solo molto recenti, ma anche dal non impellente rimaneggiamento tecnico.

Ovviamente, non tutte le riedizioni di un titolo possono essere considerate director's cut. Per poter attribuire quest'etichetta è necessaria quantomeno l'aggiunta di un contenuto inedito , mai visto prima. Quindi, tutte le "Complete Edition" e le "Game of the Year Editon" sono da considerarsi escluse da tale identificazione, dato che racchiudono al loro interno ciò che è già stato rilasciato, senza l'aggiunta di vere e proprie novità. Ciò che, invece, ricorda molto da vicino un'approssimativa director's cut sono tutte quelle rimasterizzazioni o (più radicalmente) remake di vecchi titoli portati a nuova vita grazie a un più o meno approfondito rimaneggiamento dei giochi in questione.

È vero che Sony ha dato nuova rilevanza al termine, ma le "director's cut" invadono da anni il mercato videoludico. Alla fin fine, un po' tutte quelle edizioni che introducono qualche tipo di novità possono essere considerate tali. Kojima stesso, molto prima di Death Stranding, aveva lavorato a delle sorta di director's cut durante il suo lavoro sulla saga di Metal Gear Solid (tra le prime, Metal Gear Solid: Integral, Metal Gear Solid 2: Substance e Metal Gear Solid 3: Subsistence, che racchiudevano in un'edizione completa tutto ciò che era stato rilasciato in esclusiva per il lancio sui vari mercati, ovvero quello americano, quello europeo e quello asiatico, avvenuto in momenti differenti). Viene da pensare che quel riferimento alla serie di Metal Gear Solid nel trailer di annuncio di Death Stranding Director's Cut trovi origine proprio dall'operazione commerciale svolta dallo stesso Kojima in merito ai primi episodi della sua fortunata saga videoludica.

Sony e le sue director's cut

Director's Cut: nuova tendenza o moda passeggera?

Sony ha, da sempre, le mani in pasta un po' ovunque, anche nel mondo cinematografico. Di conseguenza, conosce i vantaggi di una produzione interlacciata, unificata e coerente, che fidelizza il pubblico di riferimento e lo tiene legato al marchio. Non risulta un caso, quindi, che abbia portato su nuove frontiere l'accostamento tra due media per molti versi affini come quelli dei videogiochi e del cinema. Le produzioni videoludiche della casa giapponese si differenziano per un taglio marcatamente cinematografico, con continui rimandi e perfino reiterazioni di tecniche nate sul grande schermo, portando anche a risultati efficaci, raggiunti con non poche difficoltà dal cinema (da ricordare l'esperimento del più recente God of War, strutturato in modo tale da apparire come un lungo piano sequenza).

I PlayStation Studios da poco fondati sono evidentemente spinti alla realizzazione dei prodotti dei singoli team sulla base delle produzioni blockbuster cinematografiche, con la differenza di una più marcata libertà negli argomenti trattati e nel modo in cui metterli in scena dovuta ancora alla relativa "acerbità" dell'industria rispetto alla rodatissima tradizione cinematografica hollywoodiana, già più volte rivoluzionata dalle fondamenta nel corso dei suoi cento e passa anni di vita.

Director's Cut: i titoli Sony guardano al cinema e ad altri media sotto praticamente ogni aspetto

Non deve risultare una sorpresa, quindi, la decisione di Sony di denominare "director's cut" le riedizioni dei suoi giochi in occasione dell'arrivo sull'attuale generazione di console. Al momento abbiamo due esempi: il già citato Death Stranding Director's Cut e il più criticato Ghost of Tsushima: Director's Cut. Entrambi si prefiggono di portare, oltre alla natività dei titoli sulla nuova ammiraglia PlayStation, alcuni contenuti aggiuntivi che espandono la storia o, quantomeno, le attività da svolgere.

Se torniamo un attimo a quanto detto riguardo alle director's cut, queste solitamente aggiungono elementi che la produzione (più raramente, il regista stesso) ha deciso di tagliare, oppure eliminano qualcosa di imposto, come un finale da "vissero felici e contenti" o aggiunte superflue per raggiungere un pubblico più eterogeneo. Nel caso dei due titoli PlayStation, ci troviamo ad assistere, invece, all'introduzione di contenuti magari non realizzati per tempo o destinati a una futura espansione, ma poi convertiti per far parte di questa nuova versione. Più che all'originale visione del "regista" (che qui può essere identificato con il direttore creativo), ci si trova di fronte a un'estensione di quei contenuti già proposti, che non portano a un radicale cambiamento del significato dell'opera stessa. Si tratta più di una extended cut, con "scene eliminate" aggiuntive che rafforzano l'esperienza di gioco, ma che non mutano lo svolgimento degli eventi.

Perfino lo stesso Kojima si è recentemente detto contrario all'utilizzo del termine per il lancio del suo Death Stranding su PlayStation 5, seguendo una tradizione che trova le sue radici anche a livello cinematografico, con registi di fama internazionale che si sono detti contrari all'utilizzo smodato di un'etichetta che ha perso, negli anni, il suo significato in favore di un mercato insaziabile.