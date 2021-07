Deadpool entra nel Marvel Cinematic Universe con un trailer in compagnia di Korg

Deadpool è entrato ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe, e lo ha fatto alla sua maniera: con un divertente trailer in compagnia di Korg, l'alieno interpretato dal regista Taika Waititi.

Tempo fa Ryan Reynolds ha confermato che Deadpool 3 è in lavorazione nei Marvel Studios, dunque si tratta alla fine dei conti di una semplice conferma, ma la "reaction" dei due personaggi è ugualmente spassosa e piena di battute che, come al solito, sfondano la quarta parete.

L'apice viene toccato quando Korg dice "insegui un sogno, ignora qualsiasi forma di felicità mentre cerchi di afferrarlo, scala il picco di una montagna per riuscirci e quando vedi tutto dall'alto e realizzi che non si concretizzerà mai, controlla le tue e-mail: magari c'è il tuo agente che ti dice che Marvel vuole parlare con te."

A quel punto, inevitabile, arriva la risposta di Deadpool: "sì, ok, preferivo Thor: Dark World", in cui Korg naturalmente non compare.

Quanto al trailer che Deadpool e Korg guardano insieme, si tratta di Free Guy, il film con Ryan Reynolds in stile GTA 5 che dovrebbe uscire nelle sale ad agosto, finalmente.