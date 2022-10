Mouse da gaming: come scegliere i migliori

Anche se, a dirla tutta, i mouse da gaming non sono poi così diversi dai mouse tradizionali e non è detto che per giocare vi servano luci RGB o tasti extra. Quello che vi serve sicuramente è però un dispositivo affidabile, preciso nei movimenti e dotato di un certo grado di personalizzazione. E per averlo non è detto che dobbiate per forza spendere centinaia di euro.

Indicativamente potete usare due misurazioni per capire che taglia "avete": la prima è la lunghezza della mano e si calcola dalla punta del medio alla base della mano; la seconda è la larghezza e si misura tenendo il pollice attaccato al palmo, dall'articolazione mediana del pollice stesso fino all'altro lato del palmo (potete aiutarvi con le righe centrali per avere un'idea). La taglia S è per mani con lunghezza inferiore a 17 cm (o 8.5 cm di larghezza), mentre la L si consiglia a chi ha una mano più lunga di 20 cm (o più larga di 10). Le misure nel mezzo, ovviamente, prediligono la M. Per aiutarvi a capire la taglia di ogni mouse potete usare una di queste tabelle con le dimensioni dei modelli più noti disponibili online.

La scelta parte dalla forma e dalle dimensioni del mouse. Proprio come i vestiti infatti, anche i mouse possono avere una taglia e per questo possono risultare più adatti per una mano piuttosto che per un'altra. Se avete una mano piccola, ha senso puntare sulla taglia S, mentre chi ha mani particolarmente grandi dovrebbe puntare sulla L.

Qui si controlla il mouse con la punta delle dita, ottenendo una precisione e velocità impareggiabili, con colpi sempre puntuali. Anche questa posizione, però, tende a stancare un po' di più e offre minore stabilità. La vediamo spesso usata dai giocatori di Fortnite. In questo caso, come nella presa ad artiglio, può aver senso optare per mouse più piccoli e leggeri.

Collegato al sensore, c'è anche il DPI (Dots per Inch), ovvero la sensibilità del mouse . Più è alta, più sarà ampio il movimento, ma minore la precisione. I mouse da gaming migliori sono quelli che permettono di regolarla in base alle diverse situazioni, visto che non è sempre un bene avere una sensibilità troppo elevata. Anche la velocità di tracking massima è importante sia sufficientemente elevata, mentre il Poll Rate indica le volte che il mouse indica la propria posizione al computer ogni secondo: si misura in Hz e più è alto il valore, più reattivo sarà il movimento. Di contro, però, potrebbe stressare la CPU.

Il sensore laser, invece, usa un laser per illuminare la superfici, risultando più sensibile e più preciso anche su quelle irregolari o riflettenti. Di contro è più costoso, può essere ingannato da fibre e polvere presenti sulla scrivania, o avere un leggero lag. Se avete superfici regolari, insomma, un buon mouse ottico non vi farà pentire dell'acquisto.

Il sensore ottico si basa su un LED che illumina la superfice, viene riflesso e poi letto in modo simile a come avviene in una fotocamera. Il limite di questo sensore è che non funziona bene con superfici riflettenti, quindi è bene usarlo sempre su un mouse pad.

In passato, non ci sarebbe stata storia: per giocare avremmo dovuto scegliere un mouse con cavo , senza se e senza ma. Oggi la scelta non è così scontata. Certo, un mouse wireless è in generale più costoso, pesa di più per la presenza di batterie e proprio a causa di quest'ultime potrebbe scaricarsi nel momento meno opportuno. Di contro, però, è più versatile, ci permette di avere un cavo in meno nella postazione (e soprattutto elimina qualsiasi tensione nel movimento) e se ha una tecnologia wireless di ultima generazione riduce notevolmente la latenza rispetto ai dispositivi del passato.

Quantità di tasti

Dettaglio sui tasti per il pollice di ASUS ROG Spatha X

Mentre nei mouse desktop tradizionali i classici dispositivi a due tasti vengono sostituiti da una nuova frontiera di mouse monotasto, nel mondo del gaming avere tasti addizionali non è mai un male. Nei mouse specializzati, allora, possiamo trovare tasti extra nella parte superiore, di lato, in corrispondenza del pollice, tasti per le macro, tasti per selezionare il DPI e molto altro ancora.

Ci sono poi persino dei mouse dove questi tasti sono posizionati in modo specifico per due generi in particolare: gli shooter e i MOBA/MMO.

Mouse per sparatutto

I mouse da gaming per gli sparatutto sono i più comuni: i tasti primari sono quelli soliti, con in più due o tre tasti per il pollice, utili per cambiare arma, guardare nel mirino, usare una granata o attaccare corpo a corpo. I modelli più costosi hanno tasti specifici per alzare o abbassare i DPI, talvolta anche andando a ridurla notevolmente per le azioni da cecchino così da guadagnare la massima precisione possibile.

Mouse per MOBA/MMO

I mouse per MOBA ed MMO si caratterizzano per la presenza di una miriade di tasti per il pollice. Non due o tre come in quelli da FPS, ma una vera e propria griglia che può contenere anche 12 piccoli tasti. D'altronde MOBA come League of Legends ed MMO come World of Warcraft hanno una cosa in comune: quando il gioco si fa duro, devi attivare l'abilità giusta senza perdere tempo a cercarla nell'inventario.