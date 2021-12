I nemici migliori del 2021

Ogni eroe ha bisogno di una nemesi e tale concetto vale a maggior ragione nei videogiochi. Come sarebbero i più blasonati action adventure, sparatutto e RPG senza degli avversari di spessore, in grado di motivarci con le loro azioni malvagie e di spingerci a completare l'esperienza nella speranza di poterli finalmente affrontare a viso aperto? Abbiamo stilato una lista, inevitabilmente parziale, con alcuni dei nemici migliori del 2021. Figure talvolta affascinanti e carismatiche, talvolta semplicemente spaventose e potenti, ma che in qualche modo hanno lasciato il segno e aggiunto valore alle rispettive produzioni. Parlarne senza fare qualche spoiler era difficile, dunque fate attenzione alle anticipazioni indesiderate! E ovviamente scrivete nei commenti quelli che sono stati i vostri nemici preferiti nel 2021.

Alcina Dimitrescu - Resident Evil Village Resident Evil Village, Alcina Dimitrescu nella sua posa più celebre Senza dubbio uno dei personaggi dell'anno, Alcina Dimitrescu rappresenta il nemico più importante e carismatico di Resident Evil Village, nonché uno dei motivi per cui la promozione del gioco sviluppato da Capcom ha funzionato così bene. Merito del suo seno prosperoso e dell'abito vintage che tende rivelarlo, ma non solo. Nata nei primi del '900 da una famiglia aristocratica, Alcina è stata trasformata in un mutante da Madre Miranda quando aveva poco più di quarant'anni, smettendo di invecchiare, ma al contempo crescendo a dismisura mentre la sua pelle diventava pallida come quella di un cadavere e si scatenava in lei il desiderio di bere sangue umano. Si tratta di un boss temibile, protagonista della parte senz'altro migliore della campagna di cui abbiamo parlato nella recensione di Resident Evil Village, fra le mura della sua maestosa dimora e in compagnia delle sue "figlie". Alta quasi tre metri, Lady Dimitrescu gira continuamente per le sale del castello alla ricerca di Ethan Winters, nel tentativo di farlo a pezzi utilizzando i suoi lunghissimi e affilati artigli. Come da tradizione per la serie Capcom, l'aspetto della Dimitrescu cambia nel momento in cui la si affronta per l'ultima volta, su di una delle torri dell'edificio. La donna diventa infatti una sorta di enorme drago da cui spunta un mezzobusto: un aspetto che ricorda per molti versi la trasformazione finale di Silen, l'arpia infernale avversaria di Devilman.

Anton Castillo - Far Cry 6 Far Cry 6, Anton Castillo e suo figlio Diego Nella recensione di Far Cry 6 non abbiamo avuto tante parole di ammirazione nei confronti del personaggio di Anton Castillo, a tutti gli effetti un dittatore stereotipato e con pochi tratti in qualche modo inediti, vedi ad esempio il suo folle amore per il figlio Diego. Tuttavia non c'è dubbio che l'interpretazione di Giancarlo Esposito abbia donato spessore a questa figura. Ispirato al governatore cubano Fulgencio Batista, Castillo controlla l'isola fittizia di Yara con il pugno di ferro ed è abituato a schiacciare qualsiasi resistenza, mentre nei campi di tabacco i suoi scienziati sperimentano su civili inermi gli effetti del Viviro, un rivoluzionario farmaco antitumorale su cui il dittatore punta per riaprire i canali commerciali con l'occidente e arricchirsi.

Fin Fang Foom - Marvel's Guardians of the Galaxy Marvel's Guardians of the Galaxy, Fin Fang Foom sputa fuoco alle spalle di Star-Lord Creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1961, Fin Fang Foom è una delle creature più potenti e pericolose del Marvel Universe: si tratta di un vero e proprio drago di origine aliena, che nel corso della sua carriera si è scontrato più volte con personaggi del calibro d'Iron Man, Hulk e Thor, venendo ucciso e tornando in vita come da tradizione per i personaggi della Casa delle Idee... almeno quelli cartacei. Lo ritroviamo in Marvel's Guardians of the Galaxy (qui la recensione) praticamente a sorpresa, nelle vesti di potenziale trofeo da donare a Lady Hellbender per ottenere il suo aiuto nell'ultima battaglia contro il Cardinale Raker e le truppe della Chiesa Universale della Verità. I Guardiani si recano su Maklu-IV per trovare Fin Fang Foom e si imbattono nella devastazione che ha portato fra gli abitanti del pianeta, per poi incontrarlo e dar vita a una spettacolare battaglia.

Jin Kuwana - Lost Judgment Lost Judgment, il misterioso Jin Kuwana Amico o nemico? La figura di Jin Kuwana in Lost Judgment è senza dubbio ambigua. Una delle novità del secondo capitolo della serie SEGA, questo personaggio viene presentato come una sorta di tuttofare e fornisce un prezioso aiuto al protagonista dell'avventura, Takayuki Yagami, quando si tratta di menare le mani contro le bande criminali d'Isezaki Ijincho. Tuttavia Kuwana nasconde ben altro e lo scopriremo solo nelle fasi conclusive della lunga campagna del gioco, trovandoci di fronte un avversario più complesso e sfaccettato di quanto sembrasse inizialmente. Un uomo che non si pente delle azioni che ha commesso e anzi vuole portare avanti la propria missione nonostante tutto: qualcosa d'inedito per il Ryu Ga Gotoku Studio, considerando lo strambo espediente escogitato per "scagionare" Taiga Saejima ai tempi di Yakuza 4.

Karen Travers - Scarlet Nexus Scarlet Nexus, il potentissimo Karen Travers Se avete letto la recensione di Scarlet Nexus, saprete che fra i punti di forza del gioco c'è il design assolutamente folle dei nemici, gli Estranei: mostri provenienti dallo spazio che si nutrono dei cervelli potenziati degli esseri umani e che possiedono un aspetto a dir poco originale, risultato della fusione apparentemente casuale di oggetti, persone e animali. Karen Travers è uno dei motivi per cui gli Estranei sono entrati nella nostra dimensione: benché mosso da motivazioni nobili, il potentissimo guerriero delle FSE ha viaggiato nel tempo innumerevoli volte e generato delle anomalie che minacciano di distruggere il mondo. Lo scontro finale in cui dovremo affrontarlo è a dir poco spettacolare: Karen dà vita a delle enormi creature mascherate che rappresentano i suoi sentimenti, sfidandoci a distruggerle.

Lahmu - Shin Megami Tensei V Shin Megami Tensei V, il mostruoso Lahmu Probabilmente la creatura più spaventosa che dovremo affrontare in Shin Megami Tensei V, Lahmu è la rappresentazione di un'antica divinità mesopotamica: una sorta di maschera fluttuante da cui fuoriescono lunghi tentacoli. Sconfiggere questo nemico non è affatto semplice, visto che possiede una forza e una resistenza straordinarie. Lahmu è un mostro fondamentalmente privo di personalità: vive per causare dolore e questa sua attitudine viene ben rappresentata nell'ultimo capitolo della serie Atlus, ma più che altro è il suo aspetto (tanto nella prima quanto nella seconda forma) a colpire, ponendosi come una perfetta rappresentazione dell'ampio e impressionante bestiario di cui abbiamo parlato nella recensione di Shin Megami Tensei V.