NEO: The World Ends with You, l'opening in video: ecco la sequenza introduttiva

NEO: The World Ends with You torna a mostrarsi in video con l'opening cinematografica che apre il gioco, una sequenza introduttiva accompagnata immancabilmente da un brano musicale.

In uscita su PC, PS4 e Nintendo Switch il 27 luglio, NEO: The World Ends with You è ambientato a Tokyo, per la precisione nel quartiere commerciale di Shibuya, visibile anche nel filmato.

All'interno di questo scenario facciamo la conoscenza di un gruppo di ragazzi che decidono di affrontare una sfida misteriosa: individuare ed eliminare le pericolose creature che si nascondono nel nostro piano della realtà.

NEO: The World Ends with You, due dei personaggi principali.

Per riuscire nell'impresa, i protagonisti di NEO: The World Ends with You potranno ricorrere a una serie di abilità speciali, poteri psichici che gli consentono di sferrare poderosi attacchi.

Insomma, la nuova avventura prodotta da Square Enix promette emozioni e coinvolgimento, anche grazie al supporto di una piacevolissima grafica in cel shading che conferisce alle ambientazioni uno stile davvero peculiare.