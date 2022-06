PlayStation Plus, giugno 2022: God of War, Naruto e Nickelodeon All-Star Brawl

Giugno 2022 è il mese della rivoluzione per PlayStation Plus, sebbene le tempistiche di debutto per il nuovo abbonamento non coincidano con quelle a cui tradizionalmente Sony fa riferimento per introdurre i giochi che gli utenti possono scaricare senza costi aggiuntivi. Già disponibili per il download, i tre titoli riservati in questo caso agli abbonati a PS Plus Essential, il tier meno costoso, sono God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. Una selezione niente male, che avrà sicuramente entusiasmato i lettori di Multiplayer.it, vero? In verità non proprio: l'immancabile sondaggio ha rivelato un 45% di persone per nulla soddisfatte dai regali di giugno e un 21% che si è dichiarato poco soddisfatto, per un totale pari al 66% di impressioni negative. Colpa del fatto che God of War l'abbiano ormai giocato tutti?

God of War (PS4) God of War, Kratos si prepara ad affrontare un nemico Lo straordinario action adventure firmato Santa Monica Studio entra ufficialmente nella line-up di PlayStation Plus proprio mentre si discute del possibile rinvio di God of War: Ragnarok, e molti pensano non sia un caso: la sensazione è che il reveal ufficiale del prossimo capitolo della serie sia ormai imminente e con esso la certezza di una data di uscita entro la fine del 2022. Detto questo, God of War ha bisogno di ben poche presentazioni: il gioco riprende il Kratos che abbiamo imparato a conoscere con la trilogia classica e lo trasforma in un personaggio diverso, costantemente in lotta con il suo furioso passato e deciso se possibile a lasciarselo alle spalle, ora che ha un figlio ma non più una compagna, che scopriamo essere morta proprio all'inizio dell'avventura. In compagnia del giovane Atreus dovremo dunque intraprendere un lungo viaggio per soddisfare l'ultimo desiderio della madre, e cioè che le sue ceneri vengano sparse dalla cima più alta dei sette regni. Un incarico che si rivelerà più difficile del previsto, dato che le divinità norrene non se ne staranno buone a guardare un ex dio greco che passeggia indisturbato nelle loro terre. La rivisitazione diretta da Cory Barlog aggiunge all'esperienza la narrazione cinematografica tipica delle grandi esclusive PlayStation, un sistema di combattimento completamente inedito e una nuova arma, l'ascia del Leviatano, che il nostro personaggio potrà usare per abbattere i giganti di ghiaccio e di fuoco che gli sbarreranno la strada. La recensione di God of War.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker Naruto to Boruto: Shinobi Striker, la squadra per eccellenza si prepara al combattimento La serie di Naruto è stata molto ben rappresentata su PC e console dai tie-in firmati CyberConnect2, ma Bandai Namco ha pensato fosse il caso anche di intercettare l'ampio pubblico degli appassionati di arena fighter e così è nata l'idea di Naruto to Boruto: Shinobi Striker, un titolo che attinge all'immaginario creato da Masashi Kishimoto per focalizzarsi su modalità online sia cooperative che, soprattutto, competitive. Le prime si concretizzano in un set di missioni che partono dai tutorial e arrivano a riprodurre in un ambito "virtuale" i più celebri combattimenti dell'anime, le seconde ci coinvolgono invece sul lungo periodo per accompagnarci in una scalata delle classifiche mentre sfruttiamo le abilità del ninja che abbiamo creato da zero per sconfiggere avversari umani nella maniera più spettacolare possibile. La recensione di Naruto to Boruto: Shinobi Striker.