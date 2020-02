PlayStation Store, nuovi giochi PS4: Zombie Army 4: Dead War e Five Nights at Freddy's

PlayStation Store è protagonista di un aggiornamento che porta con sé diversi nuovi giochi PS4, in particolare Zombie Army 4: Dead War e tutti gli episodi della serie horror Five Nights at Freddy's, ma non solo.



Ultimo capitolo della serie sparatutto sviluppata da Rebellion, Zombie Army 4: Dead War (49,99 euro) ci caapulta nella seconda guerra mondiale alternativa a base di zombie nazisti, riportati in "vita" da Adolf Hitler attraverso un rituale proibito nel momento in cui il destino della Germania era ormai segnato.



Nonostante la sconfitta del Fuhrer nel terzo episodio, l'esercito di non-morti non si è fermato e anzi ha invaso l'intera Europa, con l'unica eccezione dell'Italia: è lì che dovremo recarci per trovare il modo di fermare questa follia una volta per tutte, affrontando l'incubo da soli o in cooperativa per un massimo di quattro partecipanti.

Il gioco introduce diverse novità, non solo sotto il profilo tecnico ma anche e soprattutto per quanto concerne il gameplay: i diversi personaggi selezionabili sono dotati di caratteristiche che li rendono unici, ogni arma vanta un'abilità speciale impiegabile dopo un tot di uccisioni, mentre un sistema di progressione consente di sbloccare potenziamenti per l'intero equipaggiamento e perk speciali.



Oltre alla campagna, troviamo inoltre una modalità Orda potenziata, con quattro mappe in cui affrontare le interminabili ondate di zombie e i numerosi boss tra le loro fila, con l'obiettivo di sopravvivere finché non si potrà procedere all'uscita.



La recensione di Zombie Army 4: Dead War.