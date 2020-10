PlayStation Store, offerte del 17 ottobre 2020

Non una bensì due nuove promozioni trovano spazio in questi giorni su PlayStation Store, con gli sconti di Halloween e il tradizionale Giochi a meno di 20 euro.

PlayStation Store rinnova le proprie offerte con due nuove promozioni: Halloween, valida fino al 3 novembre, che promette sconti fino al 70% su di un'ampia selezione di titoli; e l'ormai tradizionale Giochi a meno di 20 euro, valida fino al 29 ottobre. Viene da sé che sono davvero numerosi i giochi PS4 disponibili a prezzo ridotto: di seguito trovate come al solito una lista con gli affari più interessanti, composta da prodotti che per la maggior parte godranno probabilmente di ottimizzazioni extra su PS5.

DOOM Eternal Prezzo più basso di sempre per DOOM Eternal (34,99 euro anziché 69,99), proposto per la seconda volta su PS Store alla metà della cifra ufficiale nonché assolutamente perfetto per una promo legata alla festa di Halloween: nello sparatutto di id Software il sangue scorre a fiumi e dovremo affrontare orde di mostri demoniaci. Più a tema di così si muore, letteralmente. Dopo gli eventi di DOOM, lo scontro fra il DOOM Slayer e le orde infernali si sposta sul pianeta Terra, che viene rapidamente messo a ferro e fuoco dalle potenti creature. Alla ricerca dei tre Sacerdoti dietro l'attacco, il nostro compito sarà quello di farci largo nel mezzo di un intero esercito di nemici piuttosto agguerriti, utilizzando nuove e spettacolari armi.

Resident Evil 2 Ottima offerta sulla Deluxe Edition di Resident Evil 2 (19,99 euro anziché 49,99): non uno sconto inedito, ma anche in questo caso il prezzo più basso di sempre per il remake del classico survival horror targato Capcom, caratterizzato da un comparto tecnico straordinario e ancora più adatto di DOOM Eternal alle atmosfere di Halloween. La storia, del resto, la conoscete tutti: la città di Raccoon City si ritrova invasa dagli zombie e i due protagonisti, Leon Kennedy e Claire Redfield, si ritrovano intrappolati nella vecchia centrale di polizia insieme a una quantità indefinita di non-morti. L'edificio nasconde tuttavia dei segreti e sembra legato all'outbreak, dunque dovremo risolvere il mistero e trovare una via di fuga per salvarci.

Days Gone Stavamo parlando di zombie? Quelli di Days Gone (20,29 euro anziché 69,99) non si chiamano esattamente così, ma il risultato è lo stesso: dopo la diffusione di un virus sconosciuto, il mondo è finito nel caos e i pochi superstiti si sono rintanati in città fortificate nell'entroterra americano, distanti dalle vecchie metropoli che sono ora assediate dai morti viventi. In mezzo a questo caos, Deacon St. John è un ex biker che mette le sue abilità e la sua moto a disposizione del miglior offerente, occupandosi di portare a termine incarichi anche piuttosto rischiosi per le varie fazioni che si contendono il territorio. Finché qualcosa non risveglia in lui i ricordi di un passato molto doloroso...

MediEvil Altro giro, altro titolo perfetto per la notte di Halloween: MediEvil (14,99 euro anziché 29,99) prende il grande classico Sony del 1998 e lo ridisegna sotto il profilo tecnico, modificando personaggi e ambientazioni nel rispetto dell'opera originale e riproponendo una colonna sonora orchestrale eccellente, svecchiata per l'occasione. Quando il malvagio stregone Zarok torna a minacciare gli abitanti di Gallowmere, il prode cavaliere Sir Daniel Fortesque resuscita dalla tomba per difendere il regno dall'attacco di orde di mostri e creature repellenti. Peccato che il gameplay non sia stato modernizzato e risulti dunque ancora piuttosto scivoloso e impreciso: un problema che però ai nostalgici non peserà più di tanto.