PlayStation Store, le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4 con gli Sconti Estivi

PlayStation Store ha dato il via agli Sconti Estivi, una nuova promozione con tante offerte sui giochi PS5 e PS4: ecco quali sono gli affari da non perdere.

La morsa del caldo vi attanaglia? Rinfrescatevi con gli Sconti Estivi del PlayStation Store, la nuova promozione della piattaforma digitale Sony che consente di acquistare giochi PS5 e PS4 approfittando di riduzioni fino al 75%. Ebbene, quali sono le offerte migliori disponibili in questo momento? Dalle magiche atmosfere di Kena: Bridge of Spirits ai combattimenti mortali di Sifu, dalle dimensioni alternative di Ratchet & Clank: Rift Apart all'esperienza horror di The Quarry, ecco la nostra tradizionale lista con gli affari da non perdere.

Kena: Bridge of Spirits Kena: Bridge of Spirits, la protagonista in compagnia degli spiritelli Caratterizzato da un'ambientazione suggestiva e da uno stile grafico che ricorda da vicino quello dei lungometraggi Disney Pixar, Kena: Bridge of Spirits (PS5 e PS4, 23,99€ anziché 39,99) torna disponibile al prezzo più basso di sempre in occasione degli Sconti Estivi, consentendoci di risparmiare il 40% rispetto al listino ufficiale del gioco: un'ottima occasione per recuperarlo, qualora ne abbiate rimandato l'acquisto in attesa di una promozione. La storia che viene raccontata è quella di Kena, una giovane Guida Spirituale con il compito di difendere il suo mondo dall'attacco di un'orda di creature malvagie che hanno catturato i Rot, piccoli spiriti che con la propria energia alimentano la foresta... e non solo. Raccoglierli consentirà infatti alla protagonista di diventare man mano più forte e la renderà capace di affrontare anche gli avversari più temibili. Come abbiamo scritto nella recensione di Kena: Bridge of Spirits, l'esperienza messa a punto da Ember Lab è davvero affascinante e dotata di un ottimo comparto narrativo, il gameplay non vanta chissà quali sfaccettature ma funziona molto bene e mette in scena una serie di combattimenti spettacolari, mentre gli eventi della trama si dipanano attraverso splendide sequenze d'intermezzo.

Sifu Sifu, un combattimento in corridoio Altro giro, altra esclusiva PlayStation di origine indipendente: Sifu (PS5 e PS4, 31,99€ anziché 39,99) è alla sua prima promo in assoluto e il prezzo non è mai stato così basso, ma acquistare il titolo sviluppato da Sloclap non è semplicemente una questione di convenienza. Ci troviamo infatti di fronte a un gioco di combattimento davvero interessante, dotato di accattivanti risvolti roguelike. Il protagonista dell'avventura è un esperto di arti marziali determinato a vendicare la propria famiglia anche grazie all'aiuto di un amuleto magico che gli consente di resuscitare ogni volta che viene ucciso... ma sacrificando qualche anno di vita, perdendo velocità e resistenza in favore però di una maggiore efficacia dei colpi. Una meccanica che abbiamo descritto nel dettaglio nella recensione di Sifu.

Ratchet & Clank: Rift Apart Ratchet & Clank: Rift Apart, Rivet insieme a Clank Un gioco che non ha davvero bisogno di presentazioni, Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5, 45,59€ anziché 79,99) torna disponibile con uno sconto del 38% e sarebbe un peccato non approfittarne, visto che si tratta di una delle esclusive PlayStation 5 di maggior prestigio pubblicate finora. Una nuova avventura per i due simpatici personaggi, alle prese stavolta con i portali dimensionali. Si è fatto un gran parlare di questa caratteristica, resa possibile dal velocissimo SSD della console di nuova generazione Sony, che consente di caricare in pochi istanti interi nuovi mondi da esplorare mentre la grafica non risparmia neppure il ray tracing per abbellire i protagonisti e le ambientazioni, fra un combattimento e l'altro. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart.

The Quarry The Quarry, una delle protagoniste del gioco Con The Quarry (PS5, 50,24€ anziché 74,99; PS4, 46,89€ anziché 69,99) entriamo in un terreno particolare, sia perché il gioco è l'ultimo horror realizzato dagli esperti di Supermassive Games, autori dell'ormai iconico Until Dawn; sia perché si tratta di una produzione molto recente, pubblicata il mese scorso eppure già disponibile in promozione. Le vendite non hanno premiato il progetto? Quale che sia il motivo degli sconti, nella recensione di The Quarry abbiamo chiarito che il titolo può essere tranquillamente considerato il seguito spirituale del già citato Until Dawn, presenta situazioni molto simili e un sistema di bivi estremamente ramificato, capace di determinare l'andamento degli eventi e condurci verso diversi finali a tutto vantaggio della rigiocabilità.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, una sequenza di combattimento Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS5 e PS4, 48,99€ anziché 69,99) è alla seconda promo e al prezzo più basso di sempre, con un risparmio pari al 30% rispetto alla cifra standard. Una riduzione senza dubbio necessaria per convincere gli scettici a cimentarsi con il curioso action RPG sviluppato da Team Ninja, che si cimenta con la mitologia di Final Fantasy per consegnarci un'esperienza diversa dal solito. Al comando di un gruppo di combattenti che pare siano proprio i leggendari Guerrieri della Luce, ci troveremo ad affrontare l'esercito di Chaos al fine di riportare la pace nel regno. Un'impresa che richiederà di cimentarsi con spettacolari e solidi combattimenti, un tratto caratteristico dello studio giapponese che anche qui non delude: ne abbiamo parlato nella recensione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.