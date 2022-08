Questo articolo non è un’Anteprima

Non mi è chiaro quando è iniziato e dove, ma per diversi anni su siti e riviste di videogiochi - tanto in Italia quanto all'estero - si è finito per abusare del termine "anteprima" (in inglese 'preview'). Avete presente, no? Quegli articoli che raccontano e descrivono giochi prima della loro pubblicazione, scritti in occasione di qualche evento o presentazione in cui il redattore ha avuto modo di vedere il gioco, per l'appunto, in anteprima. Solo che, per qualche motivo, a un certo punto si è finito per chiamare "anteprima" anche articoli che anteprime non sono. Analisi di trailer mostrati pubblicamente, approfondimenti basati su post ufficiali e comunicati stampa. Vuoi per pigrizia, ingenuità o per un banale eccesso di semplificazione, un po' tutto quello che riguarda un gioco in sviluppo è diventato "anteprima".

Sia chiaro, queste analisi hanno una loro utilità e dignità: creano spunti di discussione assieme ai lettori, propongono un primo sguardo critico, fanno notare particolari che magari erano sfuggiti o, semplicemente, raccolgono e sintetizzano in un unico articolo tutte le informazioni che spesso sono frammentate tra comunicati stampa, post sulle pagine social, filmati e siti ufficiali. Eppure non sono anteprime, o almeno non lo sono nell'accezione più tradizionale (nel cinema, le anteprime si basano per l'appunto sulla visione - parziale o per intero - di un film prima della sua distribuzione ufficiale). Credo sia un modo di presentare i contenuti che finisce per confondere il lettore, facendogli pensare che quell'articolo sia basato su informazioni inedite o redatto a seguito di una visione "a porte chiuse" del gioco. Non penso ci sia della malizia dietro, ma semplice abitudine.

I più attenti tra voi avranno però notato che su queste pagine, da un po' di tempo, abbiamo cominciato a distinguere gli articoli scritti in occasione di eventi stampa e presentazioni avvenute in anticipo rispetto agli approfondimenti basati su informazioni pubbliche. Il modo in cui categorizziamo gli articoli non è detto che interessi ai più, ma alla vigilia della Gamescom 2022 e a pochissime ore dall'inizio della Opening Night Live, credo abbia senso fare ordine su quello che troverete navigando su queste pagine.

Quando nei prossimi giorni leggerete Anteprima accanto al titolo di un articolo, vorrà dire che quel contenuto è stato realizzato dopo aver visto una presentazione di un gioco "a porte chiuse", durante uno degli appuntamenti alla Gamescom o in occasione di eventi stampa organizzati nei giorni passati. La fiera tedesca ci darà anche modo di provare demo e versioni in sviluppo di tanti giochi, e troverete le nostre impressioni negli articoli sotto la categoria "Provato". Infine, non mancheranno approfondimenti, analisi dei trailer e articoli d'opinione e di riepilogo basati su annunci e trailer: in quel caso, e in assenza di categorie più specifiche, li troverete segnalati come più generici "Speciali".

In questo modo speriamo di rendere più chiari i nostri contenuti, così che i lettori sapranno cosa aspettarsi nell'aprire gli articoli che troveranno in home page.