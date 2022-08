Lies of P su Xbox Game Pass? Spunta una foto dalla Gamescom 2022 che lo conferma

È spuntata online una fotografia proveniente dalla Gamescom 2022 nella quale si può vedere che Lies of P è segnalato come un gioco di Xbox Game Pass. Per il momento non abbiamo una conferma definitiva, ma il gioco era già stato al centro di un rumor recentemente.

La fotografia è stata condivisa da Idle Sloth, tramite una segnalazione di un utente su Twitter. Come potete vedere, nella fotografia si nota anche The Last case of Benedict Fox. Quest'ultimo era già stato confermato per la pubblicazione al D1 su Game Pass.

Ripetiamo che per il momento non è una conferma ufficiale, ma è difficile credere che l'immagine sia un falso o che il cartellone esposto alla Gamescom 2022 sia un errore. Lies of P sembra quindi essere uno dei giochi di Xbox Game Pass.

Come detto, inoltre, recentemente abbiamo visto un rumor di The Snitch che ha suggerito che Lies of P sarebbe arrivato su Xbox Game Pass. Il suo leak era un po' meno diretto di questa fotografia, ma gli utenti erano stati in grado di capire cosa stava dicendo, come vi abbiamo mostrato qui.

Sappiamo che Lies of P sarà alla Opening Night Live 2022 di questa sera (20:00, 23 agosto 2022). Non ci resta che attendere l'evento per ottenere una conferma o una smentita.