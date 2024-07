Rocca delle Ombre, un'analisi del legacy dungeon più ispirato di Elden Ring

L'approccio al design di FromSoftware è sempre stato a dir poco unico: tutti i titoli della casa, dai più oscuri ai più popolari, poggiano su uno scheletro concettuale facilmente riconoscibile da chi la segue fin dagli albori; le colonne portanti su cui sono stati costruiti i King's Field e gli Shadow Tower, ad esempio, sono estremamente simili alle basi di quei giochi che oggi conosciamo tutti col nome di soulslike, e persino titoli insospettabili come i vecchi Armored Core o gli Otogi non sono esenti da questo principio. Lo stesso Elden Ring nasce da elementi che il team ha studiato e perfezionato negli anni, fino ad arrivare al punto da poterli applicare a un complesso open world, riconosciuto quasi all'unanimità tra i migliori in assoluto nel genere. Eppure, per quanto Elden Ring sia di per sé una sorta di banco alchemico dello sviluppo quantomai interessante da studiare, oggi vogliamo concentrarci su un suo singolo "pezzo", peraltro appartenente non alla mappa base, ma all'acclamata espansione Shadow of the Erdtree. Gran parte delle evoluzioni e trasformazioni di FromSoftware, difatti, sono osservabili in quello che con ogni probabilità è il picco assoluto di level design raggiunto dal gioco: Shadow Keep, ovvero la Rocca delle Ombre. Questa fortezza oscura al centro della Terra delle Ombre non è solo un inquietante monito delle difficoltà che attendono il giocatore, è letteralmente il fulcro della nuova mappa: un rompicapo la cui esistenza connette buona parte delle zone esplorabili, capace di fondere vari approcci al level design della casa giapponese con una naturalezza incredibile (seppur non senza qualche piccolo problema). Ma come ci riesce? Beh, oggi cercheremo proprio di comprenderlo insieme a voi, per capire se la Rocca delle Ombre è la summa del design di FromSoftware o un possibile punto di partenza per ulteriori sviluppi.

Un quartier generale, solo che non è il vostro Non abbiamo citato i King's Field a casaccio. Seppur oggi i titoli di questa serie non siano propriamente facili da approcciare, già nella struttura del secondo e del quarto King's Field si notano quelle tendenze che hanno in seguito portato alla straordinaria mappa a spirale del primo Dark Souls: il secondo King's Field è un gioco molto più verticale del suo predecessore, con mappe che si intersecano e legano in modi già brillanti per l'epoca, e King's Field IV mantiene questa tendenza concentrandosi ancor di più su questi collegamenti. Il Firelink Shrine del primo Dark Souls è un fulcro importantissimo per la costruzione della sua mappa. Questa struttura potrebbe sembrare inadatta a Elden Ring, ma Shadow Keep dimostra che non è così Il diretto risultato dell'applicazione di tali idee lo si vede proprio in Dark Souls e più precisamente nel Firelink Shrine, ovvero l'hub (o quartier generale, che dir si voglia) dell'opera magna di Miyazaki. La mappa del Firelink Shrine è tra le più iconiche della storia dei videogiochi: non si tratta di un semplice luogo di riposo, bensì di un punto fermo che connette gran parte delle aree primarie del mondo, tanto da permettere a un giocatore particolarmente ferrato di evitarne del tutto alcune o di progredire da subito in luoghi pensati per essere affrontati solo molto più in là nella campagna. Un concetto simile torna anche nella Majula di Dark Souls II (per certi versi il "prototipo non riuscito" di Elden Ring), ma non necessariamente in tutti gli hub dei souls di FromSoftware: Demon's Souls, Bloodborne e Dark Souls 3 hanno quartier generali pensati per offrire un accesso più "diretto" alle mappe, molto più integrati con il concetto del teletrasporto ai checkpoint divenuto ormai un elemento fondante del genere (non è il caso di Demon's Souls, ma lì l'accesso ai mondi era calcolato in modo diverso). Ovviamente, essendo Elden Ring un open world costruito con la possibilità di teletrasportarsi ad ogni luogo di grazia in mente, un hub come Majula o il Firelink Shrine del primo Dark Souls non avrebbe avuto molto senso, dunque gli sviluppatori hanno optato per una soluzione molto più diretta come la Rocca della Tavola Rotonda. Il gioco non ne ha certo perso in qualità, eppure con Shadow of the Erdtree il team ha comunque deciso di applicare la strutturazione di quegli hub alla Terra delle Ombre: gli sviluppatori hanno in pratica creato un Legacy Dungeon che fa sia da campo di battaglia che da "collante" tra le varie zone, tanto da poter essere approcciato da più di un'entrata, e da rappresentare l'unico accesso per alcune delle parti più nascoste e affascinanti del nuovo mondo di gioco. La scelta non è semplicemente stilistica: Shadow Keep è una zona importantissima e centrale di tutta l'esperienza sia perché al suo interno vi sono una varietà di boss, sia perché è parte integrante della progressione della campagna: senza battere Messmer non si può accedere al dungeon finale, la sua conclusione offre una via diretta alla parte alta delle Rovine di Rauh (altra zona fondamentale) e al suo interno vi sono una miriade di segreti, equipaggiamenti e oggetti importanti per raggiungere l'ostico boss conclusivo con una marcia in più. Non è labirintico a casaccio, gli sviluppatori volevano ardentemente che fosse la zona più esplorata e interessante del DLC, e ogni singolo pezzo della mappa è calcolato con questo intento.