Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest, annunciato il gioco dei creatori di The Witcher

Con un breve teaser, Walkabout Games ha annunciato Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest. Si tratta del nuovo gioco di Different Tales, lo studio creato da Jacek Brzeziński e Artur Ganszyniec, due dei creatori dell'originale The Witcher.

Il trailer mostra solo l'atmosfera del gioco e poco altro, ma è sufficiente a farci comprendere come la licenza di World of Darkness sarà trattata con la massima cura. Il gioco dovrebbe essere un Gioco si Ruolo, ma ancora non sappiamo nè le piattaforme sul quale sarà sviluppato, nè il periodo di lancio.

Tutto quello che sappiamo è il pedegree del team di sviluppo. Jacek Brzeziński e Artur Ganszyniec, hanno contribuito a creare il primo The Witcher di CD Projekt RED, il primo come director, il secondo come writer. Negli anni successivi hanno collaborato anche per Dying Light, Hitman e Wanderlust: Travel Stories e Wanderlust: Transsiberian.

Nella speranza che mantengano lo stesso livello qualitativo anche in Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest, noi rimarremo con le orecchie ben tese per ogni novità sul gioco.