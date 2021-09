505 Games compie 15 anni: gli auguri di Hideo Kojima, Sam Lake e tanti altri in un video

505 Games oggi festeggia il 15° anniversario e per l'occasione è stato pubblicato un video con gli auguri di alcune delle personalità di spicco del mondo videoludico che hanno collaborato con il publisher, come Hideo Kojima e Yoji Shinkawa di Kojima Productions, Sam Lake di Remedy e Koji Igarashi, giusto per citarne alcuni.

"Nei primi anni dell'azienda, 505 Games era conosciuta soprattutto come distributore di giochi per console. Dopo quindici anni, 505 è cresciuta fino a diventare un importante e ammirato editore di titoli per console, PC e dispositivi mobile, con un'impressionante gamma di giochi recenti. I punti salienti includono il gioco dell'anno 2019 Control, il pluripremiato gioco d'azione cyberpunk Ghostrunner dell'anno scorso (con un sequel già in produzione), il blockbuster multimilionario Terraria e una serie di giochi free to play di alto profilo", il messaggio pubblicato da 505 Games per il 15° anniversario.

Per festeggiare, il publisher ha dato il via a una serie di offerte davvero golose, con sconti fino all'80% su titoli come Death Stranding, Control e Assetto Corsa. I giocatori possono anche provare il popolare RPG free-to-play Gems of War, realizzato dai creatori originali di Puzzle Quest! Il gioco presenterà uno speciale pet in gioco, un regalo celebrativo per i giocatori e altri vantaggi aggiuntivi.

Inoltre sul sito di 505 Games, che potrete raggiungere a questo indirizzo, per tutto il mese ci saranno eventi per l'anniversario, tra cui interviste, giveaway e altre feature divertente come una linea temporale interattiva che documenta i momenti chiave della storia dell'azienda.