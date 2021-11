Age of Empires 4 primo nella classifica Steam, batte New World e Back 4 Blood

Age of Empires 4 ha conquistato la classifica Steam al lancio, occupando le prime due posizioni e battendo New World e Back 4 Blood, che tuttavia continuano a fare molto bene.

Il secondo titolo più giocato di Xbox Game Studios su Steam, Age of Empires 4 è insomma stato accolto con grandissimo entusiasmo dagli utenti della piattaforma digitale Valve, nonostante sia disponibile gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Fra le new entry vale senz'altro la pena di segnalare Marvel's Guardians of the Galaxy (qui la recensione), che ha esordito in quinta posizione con la versione PC, peraltro l'unica al momento a vantare il supporto per il ray tracing.

Classifica Steam dal 25 al 31 ottobre 2021