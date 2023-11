Alan Wake 2, il Path Tracing su PC analizzato da Digital Foundry fra luci e ombre

Non è dunque un caso se nella nostra recensione di Alan Wake 2 abbiamo definito questo titolo come un nuovo punto di riferimento su PC .

Fondamentalmente ciò che il team finlandese ha fatto è stato scendere a compromessi in merito al supporto al Path Tracing, miscelando le soluzioni tecniche adottate al fine di preservare le prestazioni pur cercando di ottenere il miglior risultato possibile.

Il video rivela alcune delle incertezze visive del gioco sul piano dell'effettistica, come ad esempio le ombre "tremolanti" e il pop-up su alcuni asset, ma sottolinea al contempo come la grafica dell'atteso sequel risulti assolutamente straordinaria.

Alan Wake 2 supporta il Path Tracing su PC, ma Digital Foundry ha rivelato nella sua nuova analisi come questa impegnativa e spettacolare tecnologia sia stata impiegata da Remedy Entertainment solo in una forma parziale.

In attesa dei numeri...

In attesa di capire come sono andate le vendite di Alan Wake 2 al lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, sappiamo che le azioni di Remedy hanno visto una forte crescita dopo l'uscita delle recensioni, che hanno premiato il progetto in maniera entusiastica.

La speranza è che la svolta survival horror della serie venga accolta in maniera positiva anche dal pubblico, consentendo allo studio di portare avanti il franchise e naturalmente altre produzioni, specie se il livello qualitativo è quello che abbiamo visto.