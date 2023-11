Alan Wake 2: un trailer con le citazioni entusiastiche della stampa per l'horror candidato al GOTY

Remedy ha pubblicato il trailer con le citazioni della stampa internazionale per Alan Wake 2, che ci ricorda l'accoglienza estremamente calorosa della critica del settore e il gran numero di perfect score conquistati dal survival horror.

Giusto ieri Alan Wake 2 ha ottenuto una nomination per il premio Game of the Year dei The Game Awards 2023, il che già di per sé è un traguardo degno di nota considerando che stiamo vivendo un'annata memorabile ricca di giochi di altissima qualità.

Forte di una narrativa e un comparto tecnico di altissimo livello, l'ultima fatica di Remedy ha ottenuto valutazioni eccellenti da parte della stampa. Abbiamo parlato abbondantemente dei pregi del gioco nella nostra recensione di Alan Wake 2, evidenziando tuttavia anche alcuni limiti dal punto di vista del gameplay che a nostro avviso lo allontanano dall'eccellenza assoluta.