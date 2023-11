Hogwarts Legacy, oggi è il giorno della versione Nintendo Switch

C'è voluto quasi un anno di più, ma alla fine Hogwarts Legacy ce l'ha fatta e oggi è il giorno in cui uscirà anche su Nintendo Switch, dopo essere sbarcato con successo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Nonostante il tempo passato dalle altre versioni, quella Nintendo Switch desta grande curiosità, vuoi per la diffusione della console della casa di Mario e vuoi perché sarà interessante vedere la qualità della conversione, quantomai problematica vista la differenza di potenza con le altre piattaforme. Giusto ribadire che stiamo parlando di un titolo che gira nativamente sull'hardware e non di una versione cloud, come avvenuto in altri casi. Quindi deve fare tutto la console.

Il gioco di suo costa 60 dollari e occupa 14,3 GB di spazio di archiviazione.