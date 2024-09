Allarme spoiler per The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, qualcuno ha già il gioco

C'è un allarme spoiler per The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, visto che a quanto pare qualcuno è già entrato in possesso di una copia del gioco e stanno spuntando diversi video di gameplay in rete.

Se non volete imbattervi in anticipazioni indesiderate è dunque il caso di fare molta attenzione, specie su YouTube e Twitter, silenziando eventualmente le parole contenute nel titolo del gioco Nintendo da qui al lancio.

Mancano in effetti ancora diversi giorni all'uscita di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, fissata al prossimo 26 settembre in esclusiva su Nintendo Switch, ed episodi del genere potrebbero arrecare un danno a chi vuole godersi l'esperienza e le sue sorprese.