Alone in the Dark, un video di gameplay con Edward Carnby che affronta i mostri

Alone in the Dark è protagonista di un video di gameplay della durata di circa quindici minuti, pubblicato da IGN, in cui vediamo Edward Carnby che affronta i mostri che presidiano i "luoghi alternativi" a Derceto.

Ne abbiamo parlato nella recensione di Alone in the Dark: a differenza dell'originale del 1992, il remake firmato Pieces Interactive non ci confina fra le pareti di villa Derceto, bensì apre porte verso zone distanti nel tempo e nello spazio, piene di insidie mortali.

In questo caso il protagonista si trova a dover superare gli ostacoli di una zona di trivellazione, trovare le chiavi e gli oggetti necessari ma fare attenzione anche alle orribili creature che si muovono all'interno della mappa.