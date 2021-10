AMD: driver Radeon Software Adrenalin 21.10.3 e bundle con Xbox Game Pass

I nuovi driver inclusi nell'ultima release dell'AMD Radeon Software Adrenalin 21.10.3 includono ottimizzazioni per gli ultimi titoli tra cui Marvel's Guardians of the Galaxy, qui la nostra recensione, e Riders of Republic, qui il provato. Inoltre i driver sono già pronti per Age of Empires IV, qui la recensione, che sarà disponibile dal 28 ottobre. Inoltre è partita una nuova iniziativa, che si aggiunge al Raise the Game Bundle, che prevede un mese di Xbox Game Pass per PC in omaggio con l'acquisto di alcune CPU e GPU AMD.

L'eccellente Age of Empires IV ottiene fino al 45% di prestazioni in più con Radeon Software Adrenalin 21.10.3

I nuovi driver AMD includono anche ottimizzazioni per Doom Eternal, miglioramenti alla stabilità e svariati fix. Per quanto riguarda Marvel's Guardians of the Galaxy la promessa è di un aumento delle prestazioni fino al 21% con schede AMDR Radeon RX 6800 XT e RX 6900 XT, in 4K con le impostazioni grafiche al massimo. Nel caso di Age of Empires IV, invece, leggiamo fino al 45% di miglioramento rispetto al driver precedente, sempre in 4K con le impostazioni massime, con un sistema composto da AMD Radeon RX 6800 XT. Qui questa pagina trovate tutte le note dell'aggiornamento. Cliccando qui, invece, tutti i dettagli sul nuovo bundle.