Halo Infinite: il trailer "The Banished Rise" ha come protagonista Escharum

343 Industries e Microsoft hanno pubblicato un nuovo trailer di Halo Infinite, chiamato The Banished Rise, che ha come protagonista il carismatico Escharum della fazione dei Banished. Il simpaticone non fa altro che dichiarare imminente la distruzione del genere umano, a partire dai suoi eroi. Chissà se Master Chief è d'accordo.

Proprio ieri è stato pubblicato il nuovo trailer della campagna single player di Halo Infinite, che ha mostrato il lavoro fatto per rinnovare il lato grafico del gioco e la sparizione di Craig il brute.

Se volete più informazioni, leggete la nostra anteprima di Halo Infinite, in cui abbiamo scritto:

La campagna di Halo Infinite è stata notevolmente migliorata rispetto a quanto visto lo scorso anno e il nuovo trailer enfatizza tutte le possibilità concesse dalla struttura open world. Alcune novità sono molto interessanti, vedi il rampino e la verticalità dell'azione, mentre altre appaiono piuttosto derivative, magari fresche rispetto alla tradizione della serie Microsoft, ma ampiamente già viste altrove. Sarà dunque interessante mettere le mani sul gioco e scoprire cos'abbia davvero da dire, se le legittime ambizioni del nuovo capitolo si concretizzeranno o meno in un'esperienza davvero memorabile.