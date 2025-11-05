AMD Ryzen 7 9700X3D con 3D V-Cache spunta su PassMark: sarà la nuova CPU da sogno per i giocatori?

Il Ryzen 7 9700X3D, basato su architettura Zen 5 e dotato di tecnologia 3D V-Cache, è apparso nei database di PassMark . L'arrivo di questa CPU, non ancora annunciata ufficialmente, indica che AMD si prepara a espandere la propria linea di processori per socket AM5 con più varianti destinate alle fasce intermedie.

Il benchmark su PassMark del Ryzen 7 9700X3D

Secondo le informazioni trapelate, la frequenza operativa del 9700X3D dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto al fratello maggiore, ma l'uso della memoria cache 3D V-Cache garantirebbe comunque un vantaggio prestazionale rilevante nei carichi di lavoro legati al gaming. Curiosamente, nella precedente generazione AMD non aveva pubblicato un Ryzen 7 7700X3D, preferendo mantenere in listino il 5800X3D e introdurre successivamente il 5700X3D su piattaforma AM4. Quest'ultimo aveva offerto un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni, risultando particolarmente apprezzato dagli utenti che cercavano un processore da gioco accessibile ma competitivo.

L'attuale avvistamento su PassMark, pur non confermando ufficialmente l'esistenza del processore, sembra quindi indicare la volontà di AMD di replicare quella strategia anche sulla piattaforma AM5. I dati pubblicati, tuttavia, vanno interpretati con cautela: la frequenza riportata di 5,79 GHz appare improbabile per un modello standard, lasciando pensare a un errore di rilevamento o a una configurazione in overclock.

In base ai risultati preliminari, il Ryzen 7 9700X3D risulterebbe leggermente più veloce del 9800X3D, ma si tratta di un singolo campione e non di un dato rappresentativo. In ogni caso, il semplice fatto che un modello del genere sia comparso nei benchmark suggerisce che la presentazione potrebbe non essere lontana. Fonti vicine al settore parlano inoltre di un ulteriore processore, il Ryzen 9 9850X3D, che andrebbe a completare la gamma alta delle CPU Zen 5 con 3D V-Cache. Se confermato, AMD avrebbe così tre modelli a otto core nella stessa fascia di prezzo, ampliando le possibilità di scelta per chi desidera prestazioni elevate sotto i 500 dollari.

Attualmente, la linea completa delle varianti X3D basate su Zen 5 includerebbe sei modelli, di cui solo tre già disponibili sul mercato. L'introduzione del 9700X3D andrebbe quindi a colmare uno spazio rilevante tra le soluzioni di fascia media e alta, rafforzando ulteriormente la posizione di AMD in un segmento dove Intel non propone ancora alternative dirette. Intanto AMD chiarisce la modalità manutenzione per le GPU RDNA 1 e 2.