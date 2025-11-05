Call of Duty: Black Ops 7 svela i requisiti per PC, dai minimi a quelli Ultra per il 4K e framerate elevato

Ora che mancano pochissimi giorni al lancio di Call of Duty: Black Ops 7 , gli sviluppatori di Treyarch hanno pubblicato i requisiti di sistema completi per la versione PC , suddivisi in diverse configurazioni pensate per ogni tipo di giocatore: dai requisiti minimi per un'esperienza soddisfacente, fino a quelli pensati per chi vuole giocare in 4K con impostazioni Ultra e un elevato numero di FPS per il competitivo.

Secure Boot e TPM 2.0 sono obbligatori

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (con aggiornamento più recente)

Processore: AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-6600

RAM: 8 GB

Scheda video: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970/1060 o Intel Arc A580

Memoria video: 3 GB

Spazio di archiviazione: SSD con 115 GB di spazio libero al lancio

Requisiti consigliati - 60 FPS con impostazioni su Alto

Sistema operativo: Windows 11 64-bit (con aggiornamento più recente)

Processore: AMD Ryzen 5 1600X o Intel Core i7-6700K

RAM: 12 GB

Scheda video: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 o Intel Arc B580

Memoria video: 8 GB

Spazio di archiviazione: SSD con 115 GB di spazio libero al lancio

Requisiti Ultra/Competizione - 4K, impostazioni Ultra e FPS elevati

Sistema operativo: Windows 11 64-bit (con aggiornamento più recente)

Processore: AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i7-10700K

RAM: 16 GB

Scheda video: AMD Radeon RX 9070XT o NVIDIA GeForce RTX 4080/5070

Memoria video: 16 GB

Spazio di archiviazione: SSD con 115 GB di spazio libero al lancio

In tutti i casi è richiesta una connessione a banda larga, la compatibilità con DirectX 12, il supporto TPM 2.0 e il Secure Boot attivo, come già visto anche in Battlefield 6. Inoltre, lo spazio richiesto potrebbe aumentare nel tempo a causa degli aggiornamenti futuri. Per quanto riguarda i PC handheld, Treyarch afferma che il gioco gira sulla maggior parte dei dispositivi basati su Windows e presenta opzioni ottimizzate per grafica, testi e consumo energetico.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile a partire dal 14 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.