Call of Duty: Black Ops 7 svela i requisiti per PC, dai minimi a quelli Ultra per il 4K e framerate elevato

Call of Duty: Black Ops 7 svela i requisiti PC completi, dai minimi alle configurazioni Ultra per 4K e FPS elevati, in vista del lancio del 14 novembre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/11/2025
Artwork ufficiale di Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Ora che mancano pochissimi giorni al lancio di Call of Duty: Black Ops 7, gli sviluppatori di Treyarch hanno pubblicato i requisiti di sistema completi per la versione PC, suddivisi in diverse configurazioni pensate per ogni tipo di giocatore: dai requisiti minimi per un'esperienza soddisfacente, fino a quelli pensati per chi vuole giocare in 4K con impostazioni Ultra e un elevato numero di FPS per il competitivo.

Come da tradizione della serie, i requisiti risultano piuttosto accessibili. La configurazione consigliata per raggiungere i 60 fps nella maggior parte delle situazioni con impostazioni grafiche su Alto prevede una scheda grafica RTX 3060, Intel Arc B580 o RX 6600XT, abbinata a un processore Ryzen 5 1600X o i7-6700K: componenti di fascia medio-bassa e con diversi anni sulle spalle. Chi punta al massimo delle prestazioni in 4K dovrà invece affidarsi a configurazioni più potenti, con GPU prestanti come la RTX 4080, 5070 o la Radeon 9070XT.

Secure Boot e TPM 2.0 sono obbligatori

Requisiti minimi

  • Sistema operativo: Windows 10 64-bit (con aggiornamento più recente)
  • Processore: AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-6600
  • RAM: 8 GB
  • Scheda video: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970/1060 o Intel Arc A580
  • Memoria video: 3 GB
  • Spazio di archiviazione: SSD con 115 GB di spazio libero al lancio
Il trailer di lancio di Call of Duty: Black Ops 7 rivela anche le feature su PC Il trailer di lancio di Call of Duty: Black Ops 7 rivela anche le feature su PC

Requisiti consigliati - 60 FPS con impostazioni su Alto

  • Sistema operativo: Windows 11 64-bit (con aggiornamento più recente)
  • Processore: AMD Ryzen 5 1600X o Intel Core i7-6700K
  • RAM: 12 GB
  • Scheda video: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 o Intel Arc B580
  • Memoria video: 8 GB
  • Spazio di archiviazione: SSD con 115 GB di spazio libero al lancio

Requisiti Ultra/Competizione - 4K, impostazioni Ultra e FPS elevati

  • Sistema operativo: Windows 11 64-bit (con aggiornamento più recente)
  • Processore: AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i7-10700K
  • RAM: 16 GB
  • Scheda video: AMD Radeon RX 9070XT o NVIDIA GeForce RTX 4080/5070
  • Memoria video: 16 GB
  • Spazio di archiviazione: SSD con 115 GB di spazio libero al lancio

In tutti i casi è richiesta una connessione a banda larga, la compatibilità con DirectX 12, il supporto TPM 2.0 e il Secure Boot attivo, come già visto anche in Battlefield 6. Inoltre, lo spazio richiesto potrebbe aumentare nel tempo a causa degli aggiornamenti futuri. Per quanto riguarda i PC handheld, Treyarch afferma che il gioco gira sulla maggior parte dei dispositivi basati su Windows e presenta opzioni ottimizzate per grafica, testi e consumo energetico.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile a partire dal 14 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

