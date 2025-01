Annunciata l'open beta di Fatal Fury: City of the Wolves, ecco le date e i contenuti presenti

Entrando più nel dettaglio l'open beta aprirà i battenti alle 09:00 italiane del 20 febbraio e chiuderanno alle 08:59 del 25 febbraio. Per partecipare su console PlayStation e Xbox non sarà necessaria una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus o Game Pass Core .

SNK ha annunciato un'open beta per Fatal Fury: City of the Wolves e tra l'altro è anche molto vicina. Sarà possibile provare con mano il nuovo picchiaduro tra il 20 e il 25 settembre , cone i server della beta aperti a tutti i giocatori su PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

I contenuti della beta

I giocatori che prenderanno parte alla beta pubblica potranno utilizzare otto personaggi e affrontare amici e altri giocatori online attraverso tre modalità multigiocatore, ovvero Ranked Match, Casual Match e Room Match. Se prima di scendere in battaglia volete fare pratica, potrete allenarvi nella modalità offline Training.

Billy Kane in Fatal Fury: City of the Wolves

Si tratta sicuramente di un'ottima occasione sia per i giocatori che per SNK, con i primi che potranno provare con mano il picchiaduro prima del lancio nei negozi, fissato al 24 aprile, e al tempo stesso gli sviluppatori potranno mettere alla prova l'infrastruttura di rete e ottenere del prezioso feedback.

Fatal Fury: City of the Wolves è il nuovo capitolo della serie a 26 anni di distanza da Mark of the Wolves del 1999. Oltre a un comparto grafico moderno, il gioco mira di raffinare ulteriormente le meccaniche di gameplay, introducendo al contempo alcune novità, tra cui spicca il sistema REV, che offre nuove opzioni offensive e attacchi che aggiungono maggiore strategia e rendono i combattimenti ancora più dinamici rispetto al passato. In attesa della beta, se volete saperne di più, ecco le nostre prime impressioni dopo aver provato Fatal Fury: City of the Wolves.