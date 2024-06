Annunciato un bundle di PS5 con Genshin Impact che include vari bonus nel gioco

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato un nuovo bundle di PS5 Slim con lettore a tema Genshin Impact. Al momento è stato confermato per il Giappone dal 17 luglio (mentre è disponibile da diverse settimane in alcuni paesi dell'Asia meridionale), ma considerando il successo del titolo free-to-play di Hoyoverse a livello globale è probabile che presto o tardi arriverà anche in Occidente.

Dalle informazioni estrapolate dalla pagine del blog asiatico di Sony, il bundle verrà venduto a un prezzo identico a quello della console in versione standard (perlomeno prendendo come riferimento i prezzi giapponesi), quindi nel caso è possibile aspettarsi un prezzo di 550 euro nei nostri lidi. Del resto il pacchetto non include una versione retail vera e propria di Genshin Impact (che del resto avrebbe poco senso trattandosi di un titolo free-to-play in continuo aggiornamento), ma solo una serie di extra.