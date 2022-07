Apex Legends: Respawn assume per uno sparatutto single player del franchise

Respawn Entertainment sta assumendo nuovi sviluppatori per realizzare un presunto sparatutto single player del franchise Apex Legends. Più precisamente, sugli annunci è scritto che i selezionati lavoreranno a un "Apex Universe FPS Incubation Title".

Uno degli annunci in questione cerca un Senior Engine/Systems Engineer - C++ che dovrà "Progettare, sviluppare e mantenere la tecnologia che consentirà al team di creare del gameplay coinvolgente e delle fantastiche esperienze."

Un altro annuncio cerca un Hard Surface Artist dove si fa riferimento diretto al single player. Più precisamente si parla di "Nuova avventura single player di Respawn."

Per chi sperasse in un nuovo Titanfall, va detto che si parla esplicitamente di un gioco del franchise di Apex Legends. Del resto Respawn stessa ha già dichiarato in passato che non c'è nessun nuovo Titanfall in sviluppo perché gli altri titoli la impegnano completamente.

In effetti attualmente sta sviluppando Star Wars Jedi: Survivor, un FPS di Star Wars, uno strategico di Star Wars e, naturalmente Apex Legends, oltre a questo nuovo titolo. Diciamo che lo studio ha un bel po' di lavoro da svolgere.