La tecnologia è ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma ha già attirato l'attenzione per una caratteristica precisa: la generazione di più fotogrammi è compatibile con schede video NVIDIA, AMD e Intel. Un risultato interessante soprattutto considerando che il sistema sarebbe stato sviluppato da un singolo ingegnere.

Le tecnologie di ricostruzione delle immagini e generazione dei fotogrammi evolvono velocemente, e presto potremmo avere anche un nuovo concorrente open source. Si chiama Apex Neural Rendering (ANR) ed è un progetto di Apex Compute che punta a offrire un'alternativa a NVIDIA DLSS, senza richiedere hardware dedicato per le proprie elaborazioni .

Apex Neural Rendering contro NVIDIA DLSS: i risultati dei primi test

ANR nasce con l'obiettivo di riunire tre tecnologie: Frame Generation, Super Resolution e Ray Reconstruction. Al momento, soltanto la generazione dei fotogrammi è disponibile in versione beta. Il sistema utilizza gli shader di calcolo delle GPU, senza affidarsi a unità hardware proprietarie come quelle impiegate da NVIDIA per le proprie tecnologie.

Digital Foundry ha confrontato ANR con DLSS utilizzando una GeForce RTX 5070 Ti, ottenendo risultati differenti a seconda del gioco. In Spider-Man Remastered la soluzione di Apex ha raggiunto 130,5 FPS, contro i 124,9 FPS di DLSS. Il rapporto di forze si è però invertito in Cyberpunk 2077, dove NVIDIA ha registrato prestazioni superiori di circa il 10%, e in Crimson Desert, con 203 FPS per DLSS e 195,7 FPS per ANR.

Anche sul fronte della latenza le differenze sono risultate relativamente contenute. La qualità dell'immagine ha invece evidenziato risultati meno uniformi: in alcune situazioni ANR ha prodotto meno artefatti durante i movimenti rapidi dei personaggi, ma ha mostrato problemi di ghosting, nella gestione dei sottotitoli e durante le transizioni della telecamera.

I test sono stati estesi anche a Intel Arc B580 e AMD Radeon RX 6700, confermando il funzionamento della generazione multipla dei fotogrammi su architetture differenti. Su queste schede, tuttavia, la latenza è risultata più elevata. Digital Foundry non considera ancora ANR un sostituto concreto di DLSS, ma ha riconosciuto il valore del lavoro svolto, soprattutto considerando che lo sviluppo sarebbe stato portato avanti da una sola persona.

Meno favorevole il giudizio di Ancient Gameplays, che ha provato la tecnologia con Radeon RX 9070 XT, RX 6750 XT e GeForce RTX 4070 Ti SUPER. I test hanno evidenziato artefatti attorno ai mirini delle armi, una gestione irregolare del frame pacing e difficoltà con ray tracing e path tracing. Anche gli elementi dell'interfaccia rimangono esclusi dall'interpolazione, continuando a essere visualizzati alla frequenza originale.

ANR può comunque essere utilizzato insieme a tecnologie di upscaling già disponibili, come AMD FSR e Intel XeSS, attraverso OptiScaler. Apex Compute sta lavorando anche sui propri modelli di Super Resolution e Ray Reconstruction, che però non sono ancora disponibili per le prove.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio le schede Radeon. ANR dimostra che è possibile sviluppare una soluzione di Multi Frame Generation compatibile con GPU AMD, mentre FSR Frame Generation continua a limitarsi alla generazione di un singolo fotogramma aggiuntivo per ogni frame renderizzato. Un confronto che mette in evidenza quanto ci sia ancora margine di sviluppo per le tecnologie proprietarie di AMD.

Il progetto rimane comunque una beta e il codice sorgente non è stato ancora pubblicato. Inoltre, per utilizzare ANR nei giochi è attualmente necessario ricorrere a strumenti esterni come OptiScaler. Senza un'integrazione nativa da parte degli sviluppatori, anche una tecnologia tecnicamente competitiva rischia di rimanere confinata a una platea di appassionati.