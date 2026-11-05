Apple taglia il budget per l'utilizzo dell'IA interna: cosa significa e quali saranno le conseguenze

Apple ha puntato sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nei propri processi ingegneristici, ma qualcosa starebbe cambiando all'interno dell'azienda. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l'azienda starebbe riducendo il budget giornaliero che i team di ingegneri possono destinare all'utilizzo dell'IA. Il primo taglio sarebbe già arrivato lo scorso ottobre, con una riduzione del tetto massimo di spesa, mentre sarebbero previsti ulteriori interventi nei prossimi mesi. Ma cosa sta succedendo esattamente e quali sono le ragioni di questa decisione? Vediamo tutti i dettagli.

Cosa cambia per i dipendenti Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple sta riducendo il budget giornaliero che i team di ingegneri possono destinare all'utilizzo interno dell'intelligenza artificiale. Come anticipato, lo scorso ottobre il limite massimo di spesa è già passato da 300 a 200 dollari al giorno. Non è tutto: sarebbero previsti ulteriori tagli, con il budget destinato ad alcuni team che potrebbe scendere fino a 100 dollari giornalieri. Apple starebbe valutando una riduzione anche al di fuori del settore ingegneristico, con un possibile limite di appena 25 dollari al giorno. Apple starebbe riducendo il budget giornaliero per l'utilizzo dell'IA Ma cosa significa concretamente questa decisione? Innanzitutto, è importante chiarire che Apple non sta eliminando l'intelligenza artificiale dai propri prodotti, ma sta riducendo le risorse economiche messe a disposizione dei dipendenti per utilizzare gli strumenti di IA durante il lavoro, tra cui Claude, Gemini e ChatGPT. Questi servizi vengono impiegati per velocizzare diverse attività, dalla scrittura di codice alla risoluzione di problemi, ma il loro utilizzo comporta naturalmente dei costi per l'azienda. È proprio per contenere queste spese che Apple avrebbe deciso di intervenire sui budget. A risentire maggiormente di questa decisione potrebbero essere soprattutto i dipendenti che fanno un uso più intenso dell'intelligenza artificiale. Con meno risorse a disposizione, potrebbero infatti dover riorganizzare il proprio lavoro, limitando le richieste più complesse oppure ricorrendo meno frequentemente agli strumenti più costosi.