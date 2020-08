Assetto Corsa: la Abarth Virtual Racing League di Qlash torna questo sabato

Sabato 8 agosto 2020 a partire dalle 20:30 si correrà il terzo appuntamento della Abarth Virtual Racing League. Per chi non la conoscesse, si tratta di una nuova competizione esport con licenza ufficiale Abarth basata su Assetto Corsa e creata da Qlash, uno dei team esport più grandi e famosi in Italia. La competizione è aperta a tutti e non solo ai piloti virtuali professionisti.

Per iscriversi basterà andare sul sito ufficiale della competizione e unirsi al canale Discord creato per l'occasione. Si correrà, ovviamente, a bordo di una mitica Abarth 500. Per questo motivo oltra al gioco Assetto Corsa dovrete possedere il DLC in cui sono presenti le Abarth 500.

Appassionati, Abarthisti e pro-player utilizzeranno tutti la medesima vettura Abarth che però sarà completamente personalizzabile in modo da adattarsi al meglio allo stile di guida di ognuno.

Come dicevamo, l'organizzazione è in mano a Qlash, uno dei team esport più attivi, grandi e vincenti d'Italia. Nato alla fine del 2016 per un'intuizione del giocatore di poker Luca Pagano, i Qlash sono anche celebri per l'affiliazione con l'Inter nella prima eSerie A TIM.

Il primo appuntamento dell'Abarth Virtual Racing League si è corso sabato 25 luglio, mentre il secondo era programmato per settimana scorsa. Sabato 8 agosto si scenderà per la terza volta in pista. Le trasmissioni partiranno alle 20:30 sul canale Twitch dell'Abarth Virtual Racing League, oltre che sulla pagina Facebook di Abarth Italia. Qui saranno trasmesse tutte le gare, dalle qualificazioni alle finali.

Il torneo è accessibile a tutti: è possibile candidarsi alle gare affrontando una qualifica a tempo. I migliori parteciperanno poi alle gare live e si contenderanno un posto in finale. Il torneo sarà composto da 8 gare di qualificazione. Due di queste saranno dedicate agli Abarthisti, che avranno a disposizione anche due giorni per prendere confidenza col mezzo virtuale. Saranno oltre 150 i giocatori che si sfideranno per accedere alla finale.

Finale è prevista per ottobre e raccoglierà tutti i giocatori più forti in un'adrenalinica gara conclusiva che decreterà il campione 2020.

L'appuntamento con l'Abarth Virtual Racing League, quindi, è fissato per sabato 8 agosto 2020 a partire dalle 20:30 sul canale ufficiale della Abarth Virtual Racing League.

Non mancate.