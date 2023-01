Atomic Heart: su PS4 e Xbox One l'ottimizzazione sarà "strabiliante", assicura Mundfish

Le versioni PS4 e Xbox One di Atomic Heart possono vantare un'"ottimizzazione strabiliante" o perlomeno questo è quanto promettono gli sviluppatori di Mundfish.

Dai video gameplay e i trailer pubblicati finora, come quello con ray tracing attivo, Atomic Heart sembrerebbe sfoggiare un comparto grafico di buon livello. Chiaramente tutto il materiale visto finora proviene dalla versione PC o al massimo da console di attuale generazione, ovvero PS5 e Xbox Series X. Come se la caverà su piattaforme ormai prossime al pensionamento come PS4 e Xbox One?

Atomic Heart, un boss

A questo quesito ha risposto Robert Bagratuni, fondatore di Mundfish e game director di Atomic Heart, in un'intervista con Wccftech, dove ha spiegato che gli sviluppatori hanno spremuto il motore grafico e per sfruttare al massimo ogni singolo core delle CPU delle due console Sony e Microsoft, assicurando così performance stabili.

"Abbiamo fatto un'ottimizzazione strabiliante e letteralmente fatto a pezzi l'engine per fare in modo che il gioco sfrutti al massimo ogni singolo core delle CPU su tutte le piattaforme", ha detto Bagratuni, che successivamente ha spiegato che tale lavoro di ottimizzazione non è stato semplice ma che ne è valsa la pena, tanto che il gioco potrebbe girare su device con soli tre core di CPU.

Vi ricordiamo che Atomic Heart sarà disponibile dal 21 febbraio. Al lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.