Avatar: Frontiers of Pandora, un trailer della storia dallo State of Play

Tra i tanti protagonisti dello State of Play di settembre 2023 c'è stato anche Avatar: Frontiers of Pandora, che è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer dedicato alla storia in vista del lancio nel mese di dicembre su PC e console.

Il filmato, oltre a offrici nuovi dettagli sulla trama e i vari personaggi che incontreremo, ci offre alcuni scorci suggestivi della ambientazioni della Frontiera e le maestose creature che la popolano.

Avatar: Frontiers of Pandora è un action adventure open world ambientato nella frontiera occidentale di Pandora dove i giocatori vivranno una storia inedita rispetto a quelle raccontate nei film, che sarà canonica all'interno della serie.

Nel gioco vestiremo i panni di un Na'vi che è stato rapito e addestrato dalla corporazione umana chiamata RDA. Dopo quindici anni in cattività riusciremo a ottenere la libertà e dovremo scoprire i segreti della Frontiera e delle nostre origini.

Vi ricordiamo che Avatar: Frontiers of Pandora sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 7 dicembre 2023.