Avengers: Robert Downey Jr. avrebbe voluto essere un altro eroe oltre ad Iron Man

Robert Downey Jr. avrebbe voluto interpretare un altro membro degli Avengers oltre a Iron Man.



A questo punto è impossibile scindere il volto dell'attore americano con quello di Tony Stark, ma in una realtà parallela, chissà, forse le cose sarebbero persino andate meglio per la carriera di Downey Jr. e per i Vendicatori. Una connessione ormai così forte che ha quasi fatto mettere in discussione a Square Enix il design dei protagonisti di Marvel's Avengers.



Durante la promozione del suo ultimo film, Dolittle, l'attore ha parlato un po' di tutto durante un'intervista con BBC 1 Radio. I suoi interlocutori, infatti, non erano giornalisti, ma una serie di bambini che gli hanno fatto un sacco di domande folli. Da bambini appunto. Come per esempio se avesse mai fatto pipì in piscina o quale fosse stata la miglior festa di compleanno che abbia mai avuto.



Tra queste domande, però, ce ne è stata una particolarmente interessante. L'ha fatta un bimbo di 10 anni di nome William che ha chiesto a Downey Jr. quale altro supereroe avrebbe voluto essere. "Non riesco a pensare a nessun ragazzo americano che non si immaginava come Spider-Man da piccolo," ha detto l'attore tornato alla ribalta anche grazie al suo iconico Iron Man.



"Comunque," ha aggiunto Downey Jr., "ripensandoci ora, forse perché sono un grande fan di Jeremy Renner, che lo ha reso così fico, soprattutto quando in Avengers: Endgame si trasforma in Ronin, direi che vorrei essere Occhio di Falco".



Una scelta sicuramente curiosa, dato che Occhio di Falco non è proprio tra i vendicatori più famosi in circolazione. Tanto che sarà uno dei pochi a non avere un film. A differenza di Vedova Nera, Thor e tutti gli altri.



Cosa ne pensate? Approvate la scelta?