Avowed permetterà di avviare le missioni in modo diverso rispetto a un tipico GDR

Avowed uscirà il 18 febbraio per Xbox Series X | S e PC. Il gioco di ruolo d'azione di Obsidian, ambientato nell'universo narrativo di Pillars of Eternity, è certamente promettente, non solo per il suo lato action, ma anche per il lato GDR.

Il team pare aver curato molto svariati dettagli, come ad esempio il modo in cui le nostre scelte influenzano il gioco, non solo nei finali delle missioni ma anche nel loro avvio.