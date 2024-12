The Game Awards 2024 e Coldplay insieme per un emozionante video con i finalisti

Se il reel montato da Keighley vi ha emozionato, non perdete l'occasione di seguire i The Game Awards 2024 in diretta qui su Multiplayer.it , con il commento della redazione: dedicheremo all'evento un'entusiasmante maratona che partirà alle 16.00 di giovedì e si protrarrà fino all'alba di venerdì.

"Questo giovedì siete invitati a seguire l'evento che segnerà il decimo anniversario dei The Game Awards ", ha scritto Geoff Keighley in un post sui social, accompagnato appunto dal video in questione.

The Game Awards 2024 e Coldplay hanno dato vita a un'inedita collaborazione per l' emozionante video con i finalisti dell'evento: una carrellata di giochi, personaggi e situazioni sulle note del brano "Square One", opportunamente remixato.

Le nomination di quest'anno

Annunciate il mese scorso, le nomination dei The Game Awards 2024 hanno inevitabilmente fatto discutere per via della presenza di espansioni come Shadow of the Erdtree nella lista dei finalisti.

Nello specifico, a contendersi il premio di Game of the Year stavolta saranno Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor: ReFantazio e appunto Elden Ring: Shadow of the Erdtree.